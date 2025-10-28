La folie de Yamal à 11 millions d'euros
Loin des terrains, Lamine Yamal pourrait faire une acquisition assez folle.
La défaite lors du Clasico face au Réal a été vite digérée par Lamine Yamal. Selon le quotidien espagnol El Pais, l'attaquant du FC Barcelone serait sur le point de se faire un beau cadeau avec l'acquisition de sa première maison. En effet, la star du Barça serait sur le point de débourser pas moins de 11 millions d'euros pour récupérer la maison du champion du monde 2010 Gérard Piqué et de la chanteuse Shakira, séparés depuis.
Selon des proches du joueur auprès des médias espagnols, "l'idée est de transformer une maison familiale en maison d'un athlète d'élite." La grande maison est située dans la banlieue de Barcelone, à Esplugues de Llobregat, un quartier discret. La villa possède également plusieurs avantages avec une piscine intérieure et extérieure, court de tennis, salle de sport, studio d'enregistrement, grands jardins... Une maison de luxe de plus de 715 mètres carrés, située près du centre d'entraînement et de plusieurs de ses coéquipiers, comme Baldé et Araujo.