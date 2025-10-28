Jouer au foot à 350m de hauteur, ce stade totalement fou pour la Coupe du monde 2034 en Arabie Saoudite
L'Arabie Saoudite se lance dans un projet totalement fou.
Le projet est vertigineux, à l'image de l'Arabie Saoudite. Organisateur de la Coupe du monde 2034, le pays veut réaliser un stade unique dans son genre avec une enceinte à 350m du sol. Paris Match a dévoilé lundi 27 octobre les premières images d'un stade de 46 000 places dans la ville futuriste de " The Line ", rattachée au club du Neom SC d'un certain Alexandre Lacazette.
Selon les premières informations disponibles, le stade sera alimenté par des énergies renouvelables. La construction du stade devrait s'achever en 2032 et être prêt pour la Coupe du monde, deux ans plus tard. Le NEOM Stadium pourrait accueillir plusieurs matches de la compétition, jusqu'aux quarts de finale. Problème toutefois, on se pose certaines questions sur les évacuations, mais aussi le potentiel manque d'oxygène pour les joueurs à une telle hauteur.