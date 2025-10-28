Un joueur de l'Inter fauche mortellement une personne handicapée
Le gardien espagnol de l'Inter Milan a fauché un homme ce mardi 28 octobre.
Josep Martinez, portier numéro 2 du club italien de l'Inter Milan derrière le Suisse Yann Sommer, a mortellement fauché une personne en fauteuil roulant ce mardi 28 octobre. Selon les faits rapportés, le gardien espagnol, qui se rendait à l'entraînement ce mardi, a été impliqué dans un accident de la route en percutant un homme alors qu'il était au volant de sa voiture aux alentours de 9h30 ce matin à Fenegrò, à proximité du centre d'entraînement du club italien.
Selon les médias, l'impact a été "extrêmement violent" et les secours, intervenus sur place rapidement (hélicoptère, ambulance et carabiniers) n'ont pas pu porter secours à la victime. L'homme, âgé, est décédé sur le coup après avoir été victime d'un malaise l'ayant dévié de sa trajectoire selon les premières informations. Josep Martínez , quant à lui, est sorti indemne de l'accident, bien que profondément affecté par ce qui s'est passé. L'Inter Milan a décidé d'annuler la conférence de presse prévue ce mardi.