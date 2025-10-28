Le Barça est contre, Lamine Yamal annule son interview avec Amine

Le Français avait annoncé sur ses réseaux l'interview de Lamine Yamal qui n'aura finalement pas lieu.

Il avait annoncé son retour en stream à côté de Lamine Yamal ce mardi. L'influenceur français Amine a annoncé sur ses réseaux ce lundi 27 octobre une interview du prodige espagnol, Lamine Yamal. Mais après un Clasico catastrophique et des propos prétentieux de l'Espagnol avant la rencontre, le FC Barcelone a demandé au joueur d'annuler cet entretien.

Barcelone et le jeune joueur ont décidé finalement qu'il valait mieux garder un profil bas après une semaine où Lamine Yamal a été dans l'œil du cyclone et sous le coup de très nombreuses critiques. Marca explique d'ailleurs que ses proches et son agent, Jorge Mendes, le conseilleraient face à la divulgation excessive de sa vie privée.