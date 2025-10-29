Lorient - PSG : Paris perd des points, la première place en sursis, le résumé du match

Le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de Lorient ce mercredi (1-1) et laisse échapper deux points précieux. L'OM pourrait en profiter pour récupérer la première place de la Ligue 1 ce mercredi soir.

En direct

20:55 - Le PSG laisse échapper deux points ! Coup de tonnerre au Moustoir où le PSG ne peut faire mieux qu'un match nul face à une vaillante équipe de Lorient qui arrache un point précieux dans la course au maintien.

20:52 - Le mauvais geste de Barcola (90+5') Coupable d'une faute sur un gros retour défensif, Barcola perd son sang froid et tire dans le ballon directement en dessous des tribunes. Il écope d'un avertissement logique dans ce Lorient - PSG.

20:51 - Les Merlus en gestion (90+4') Lorient s'accroche à ce point et la joue un peu à l'expérience avec beaucoup de temps gagné.

20:48 - Le dernier changement lorientais (90+2') Olivier Pantaloni procède au dernier changement de ce Lorient - PSG avec l'entrée de Soumano à la place de Cadiou. Le technicien lorientais est ambitieux dans ces dernières minutes.

20:47 - Le temps additionnel tombe ! (90') Sept minutes sont ajoutées à ce Lorient - PSG. Les supporters lorientais retiennent leur souffle dans cette fin de rencontre.

20:45 - La claquette de Mvogo ! (89') Kvaratskhelia prend une initiative avec une frappe lointaine qui retombait sous la barre. Mvogo recule et claque ce ballon en corner.

20:44 - Le PSG emprunté (88') Physiquement le PSG semble avoir du mal à finir face à Lorient qui continue de faire preuve de sérieux en défense.

20:42 - Une transversale ratée (86') Sur un renversement de jeu de Mendes, le ballon fuit Zabarnyi et va directement en touche. Le Moustoir pousse parce que Lorient fait monter son bloc.

20:41 - Mvogo rassure (85') Zabarnyi centre et cherche un partenaire mais son ballon, un peu trop profond, est capté par Mvogo.

20:39 - Un centre totalement raté (83') Mendes manque cruellement d'application sur ce centre qui file directement en sortie de but. Les Merlus peuvent souffler.

20:37 - Le Bris oublie ses partenaires ! (81') L'ailier lorientais est trouvé dans la surface et prend sa chance dans un angle fermé alors que Tosin sollicitait le ballon au centre. Les Merlus n'étaient pas loin de créer une énorme sensation.

20:36 - Kvaratskhelia fautif (80') L'international géorgien est averti verbalement par l'arbitre de ce Lorient - PSG après une faute dans les airs.

20:35 - Vitinha s'excuse (78') Le Portugais cherchait Kvaratskhelia sur le côté gauche mais sa passe est trop appuyée. C'est assez rare pour être souligné.

20:33 - Encore du changement (77') Les deux entraineurs font du changement pour le dernier quart d'heure de ce Lorient - PSG. Ramos supplée Zaïre-Emery pour Paris alors que Le Bris remplace Mvuka pour les Merlus.

20:32 - Lorient se porte à l'attaque (76') Pour la première fois depuis très longtemps, les joueurs d'Olivier Pantaloni vont à l'abordage de la surface parisienne.

20:30 - Nouveau corner (74') Kvaratskhelia insiste mais la défense lorientaise ne cède pas. Le PSG obtient un nouveau corner alors que les deux formations entrent dans le dernier quart d'heure de ce Lorient - PSG.

20:28 - L'arrêt génial de Mvogo ! (72') Vitinha trouve Mayulu sur un ballon piqué. Barcola est à la réception et réalise une volée en première intention qui est stoppée magnifiquement par Mvogo qui sauve Lorient.

20:25 - Un triple changement pour Lorient (69') Olivier Pantaloni fait ses premiers changements du soir dans ce Lorient - PSG. Avom, Makengo et Tosin remplacent Karim, Bamba et Pagis.

20:25 - Zabarnyi averti (68') Willy Delajod sort le premier carton jaune de ce Lorient - PSG. C'est pour Zabarnyi auteur d'un tacle mal maitrisé.

20:24 - Lorient se donne de l'air (67') Les Merlus, pour la première fois depuis un certain temps, sont repartis balle au pied depuis leur camp. Un peu d'air pour les Bretons.

20:21 - Doué évacué sur civière (65') Ce sont des images terribles. Désiré Doué quitte le terrain sur la civière. Ça semble assez sérieux pour l'ailier français qui est revenu de blessure récemment.

20:18 - Dembélé cède sa place, Doué aussi après sa blessure (62') L'attaquant français et Ballon d'or cède sa place sous l'ovation du Moustoir. Kvaratskhelia rentre en jeu ainsi que Barcola qui remplace le malheureux Désiré Doué.

20:17 - Doué touché à la cuisse (61') L'ailier français s'est mis au sol après un centre fort repoussé en corner. Désiré Doué s'est directement touché l'arrière de la cuisse. Terrible image.

20:14 - La volée de Vitinha ! (58') Le Portugais ne se pose aucune question sur cette relance lorientaise. La reprise de Vitinha est parfaitement équilibrée mais Mvogo ne prend aucun risque et repousse en corner.