Lorient - PSG : le grand retour d'un blessé à Paris

La 10e journée de Ligue 1 se joue dans son intégralité ce mercredi avec, notamment, cette affiche entre le FC Lorient et le PSG à 19h.

Il ne faut pas forcément se fier aux apparences. Même si Lorient pointe à la 16e place du classement avant cette 10e journée de Ligue 1, les Merlus ont, malgré tout, proposé de belles choses depuis le début de cet exercice 2025-2026. Mais la défaite face à Angers (0-2) le week-end dernier a fait comptablement très mal. En effet, le promu breton a dégringolé de trois places et se retrouve dans la zone rouge avant la réception du premier du Championnat. "Aujourd'hui, si on me dit qu'on peut accrocher le PSG, j'y crois. Mais on sait qu'on est face à la meilleure équipe d'Europe. On sait que c'est un challenge hyper difficile. Malgré tout, si on y va avec confiance et avec la volonté d'y arriver, peut-être qu'on arrivera à les accrocher. Réaliser un exploit, ça serait fabuleux pour nous, mais si on arrive déjà à les accrocher, ça sera une bonne chose", a détaillé Olivier Pantaloni, l'entraineur lorientais, dans les colonnes de Ouest France.

Paris a récupérer son trône. L'équipe de Luis Enrique a profité du revers de l'OM face à Lens (1-2) pour reprendre la première place de la Ligue 1. Son large succès face à Brest (3-0) ce samedi n'y est pas étranger non plus. Toutes compétitions confondues, le club de la capitale n'a plus perdu depuis six rencontres (4v, 2n) et espère prolonger cette série sur la pelouse d'une équipe qu'elle est habituée à battre au Moustoir (10 victoires sur les 12 derniers déplacements).

A quelle heure débute le match Lorient - PSG ?

Le match Lorient - PSG débutera à 19h ce mercredi. Il se déroulera sur la pelouse du Stade du Moustoir à Lorient.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Lorient - PSG ?

Ligue 1+2 diffusera ce Lorient - PSG qui compte pour la 10e journée de la Ligue 1. Willy Delajod sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Lorient - PSG ?

Ligue 1+ proposera la seule diffusion streaming pour suivre ce Lorient - PSG. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compostions probables pour Lorient - PSG ?

Olivier Pantaloni devrait proposer une défense à cinq ce mercredi pour la réception du PSG. L'ancien Marseillais Laurent Abergel devrait évidemment débuter dans l'entre-jeu. Le XI de départ probable des Merlus : Mvogo - Le Bris, I. Silva, Talbi, Yongwa, Kouassi - Cadiou, Abergel, - Makengo, Bamba, Pagis.

En face, Luis Enrique bénéficie d'un grand retour. En effet, Joao Neves revient de blessure. Il y a, en revanche, très peu de chances de le voir débuter d'entrée dans une équipe qui devrait être remaniée. Le XI probable du PSG : Chevalier - Mayulu, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Ndjantou, Zaïre-Emery, Lee - Mbaye, Dembélé, Doué.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lorient - PSG ?

Betclic : Lorient 9,50 / Nul 6 / PSG 1,18

Unibet : Lorient 8,00 / Nul 5,80 / PSG 1,20

Winamax : Lorient 10 / Nul 6,25 / PSG 1,18