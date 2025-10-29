DIRECT. Marseille - Angers : suivez le match
Après deux défaites consécutives face au Sporting Lisbonne et Lens, l'OM retrouve Vélodrome ce mercredi avec la ferme intention de renouer avec la victoire face à Angers lors de la 10ème journée de Ligue 1.
20:55 - L'OM peut reprendre la tête
En cas de victoire de l'OM face à Angers ce soir, les Phocéens pourront reprendre la première place du classement de L1, puisque le PSG a été tenu en échec à Lorient (1-1) et que Lens est mené à Metz alors qu'on joue les arrêts de jeu
20:48 - Plus d'agressivité
Roberto De Zerbi, le coach olympien et revenu hier durant la conférence de presse sur les deux dernières défaites de son équipe face à Sporting et Lens. Il avoue avoir commis quelques erreurs et demande à son équipe plus d'agressivité "On a l'obligation de gagner et de faire ce qu'on a à faire. On est sérieux, sereins, parce qu'on fait les choses comme il faut. Les deux derniers matches, il a manqué quelque chose, dans la finition, un peu de méchanceté dans les duels, on a commis quelques erreurs comme la simulation d'Emerson Palmieri, le penalty de Benjamin Pavard... Mais j'ai un peu l'expérience de Marseille, et je ne me fais pas engloutir par les polémiques, par le bruit.
Quand des défaites arrivent comme ça, elles font mal, mais il faut avoir la froideur et le recul pour les évaluer. Je ris de toutes ces polémiques, ce sont vraiment des gens qui ne veulent pas du bien à Marseille, qui sont toujours contre l'OM. Nous, on reste focalisés sur le match. On n'est pas imbattables, mais on reste tranquilles. On ne veut pas gagner les trois prochains matches, mais les six prochains. Quelques blessures dans le groupe m'embêtent, demain (mercredi), on aura un match difficile mais à notre portée."
20:41 - Dix ans apres ?
La dernière victoire d'Angers au Vélodorme remonte au 27 septembre 2015. Les Angévins se sont imposés 2-1 grâce aux buts de Mangani et Romain Thomas alors que Batshuayi a réduit le score sur penalty pour l'OM
20:34 - L'arbitre de la rencontre
C'est Mr. Thomas Leonard qui arbitrera ce duel entre l'OM et Angers ce soir
20:27 - Vermeeren titulaire !
Le Belge Vermeeren sera titulaire ce soir dans l'entrejeu aux côtés de Hojbjerg. De Zerbi a opté pour le trio Paixao - Greenwood - Aubameyang en attaque. Le onze entrant est comme suit : Rulli - Emerson, Aguerd, Egan-Riley, Murillo - Hojbjerg, Vermeeren, Angel Gomes - Paixao, Greenwood, Aubameyang
20:20 - Le onze angévin
Hormis l'absence de Peter pour blessure pas de grosses surprises dans le onze angévin. ALexandre Dujeux alignera l'équipe qui suit : Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomie - Belkebla, Mouton, Raolisa, Abdelli - Belkhdim, Cherif
20:17 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Marseille - Angers ?
C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce mercredi soir.
20:11 - Intraitable au Vélodrome
L'Olympique de Marseille a remporté ses 4 matches à domicile avec pas moins de 16 buts marqués. On pourrait ajouter la victoire contre l'Ajax en C1 (4-0)
20:05 - Bonsoir à tous et à toutes !
H-1 avant la rencontre de la 10ème journée de Ligue 1 entre Marseille et Angers. Un match que nous allons suivre ensemble avec vous en live commenté.