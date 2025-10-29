DIRECT. Marseille - Angers : suivez le match

En cas de victoire de l'OM face à Angers ce soir, les Phocéens pourront reprendre la première place du classement de L1, puisque le PSG a été tenu en échec à Lorient (1-1) et que Lens est mené à Metz alors qu'on joue les arrêts de jeu

20:48 - Plus d'agressivité

Roberto De Zerbi, le coach olympien et revenu hier durant la conférence de presse sur les deux dernières défaites de son équipe face à Sporting et Lens. Il avoue avoir commis quelques erreurs et demande à son équipe plus d'agressivité "On a l'obligation de gagner et de faire ce qu'on a à faire. On est sérieux, sereins, parce qu'on fait les choses comme il faut. Les deux derniers matches, il a manqué quelque chose, dans la finition, un peu de méchanceté dans les duels, on a commis quelques erreurs comme la simulation d'Emerson Palmieri, le penalty de Benjamin Pavard... Mais j'ai un peu l'expérience de Marseille, et je ne me fais pas engloutir par les polémiques, par le bruit.

Quand des défaites arrivent comme ça, elles font mal, mais il faut avoir la froideur et le recul pour les évaluer. Je ris de toutes ces polémiques, ce sont vraiment des gens qui ne veulent pas du bien à Marseille, qui sont toujours contre l'OM. Nous, on reste focalisés sur le match. On n'est pas imbattables, mais on reste tranquilles. On ne veut pas gagner les trois prochains matches, mais les six prochains. Quelques blessures dans le groupe m'embêtent, demain (mercredi), on aura un match difficile mais à notre portée."