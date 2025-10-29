Marseille - Angers : De Zerbi reconnaît des erreurs

Après deux défaites consécutives face au Sporting Lisbonne et Lens, l'OM retrouve Vélodrome ce mercredi avec la ferme intention de renouer avec la victoire face à Angers lors de la 10ème journée de Ligue 1.

Les hommes de Roberto De Zerbi, désormais troisièmes au classement, devront retrouver de l'efficacité face à Angers et du tranchant après un léger passage à vide. En face, l'équipe de d'Alexandre Dujeux arrive avec un regain de confiance après sa victoire convaincante face à Lorient (2-0). Les Angevins, quinzièmes, espèrent confirmer leur redressement et bousculer un OM blessé mais encore redoutable à domicile.

Plus d'agressivité dans les duels

Avant la rencontre, Roberto De Zerbi s'est montré à la fois lucide et concentré sur les forces adverses. L'entraîneur italien, souvent critiqué ces derniers jours pour ses choix tactiques, a tenu à souligner la qualité du jeu angevin : " J'ai vu trois matches d'Angers, contre Strasbourg, Monaco et Lorient. Ce n'est pas une équipe qui joue bas, ils ont de la qualité devant et au milieu. Il faut les respecter. Aucun de mes joueurs ne les prend à la légère. " Le technicien marseillais, fidèle à sa philosophie offensive, a rappelé que chaque match de Ligue 1 est difficile et qu'il faut " se rendre les choses faciles ", une manière d'appeler ses joueurs à plus de constance dans la maîtrise et la finition.

Conscient de la pression qui entoure l'OM après deux revers, De Zerbi a également insisté sur la nécessité de garder la tête froide. " On a l'obligation de gagner, mais on reste sereins. Les polémiques font partie du paysage ici, je ne me laisse pas engloutir par le bruit ", a-t-il affirmé. Le coach italien a reconnu quelques erreurs lors des derniers matches, notamment " un manque de méchanceté dans les duels " et des fautes individuelles coûteuses, mais il préfère se projeter sur la suite. " On ne veut pas gagner les trois prochains matches, mais les six prochains ", a-t-il ajouté, preuve que l'ambition marseillaise reste intacte.

Aubameyang de retour dans le onze

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devra composer avec plusieurs absences importantes. Geoffrey Kondogbia est incertain en raison d'une contracture au mollet, Facundo Medina est toujours gêné par une entorse à la cheville, alors que Gouiri sera absent pendant 3 mois (blessure à l'épaule droite). Malgré ces forfaits, l'entraîneur devrait s'appuyer sur un onze compétitif articulé autour de Rulli dans les buts, une défense Pavard-Aguerd-Balerdi-Palmieri, un milieu O'Riley-Højbjerg, et un trio offensif composé de Paixão, Greenwood et Gomes en soutien d'Aubameyang. L'objectif est clair, retrouver de la fluidité dans le jeu et renouer avec l'efficacité offensive qui a fait la force de l'OM à domicile.

En face, Angers arrive sans complexe mais avec quelques incertitudes. Emmanuel Biumla est touché à la cuisse, Pierrick Capelle reste incertain, et Jim Allevinah pourrait manquer un nouveau match. Néanmoins, Alexandre Dujeux pourra compter sur Prosper Peter et Sidiki Chérif, buteurs contre Lorient, ainsi que sur son gardien Hervé Koffi, auteur de deux clean sheets cette saison. Les Scoïstes devraient évoluer dans un 4-2-3-1 classique avec une possible titularisation du jeune Marocain Amine Sbaï en meneur de jeu à la place de Himad Abdelli. Forts d'un regain de confiance, ils tenteront de briser une série de huit matchs sans victoire au Vélodrome, face à une équipe marseillaise qui reste, elle, intraitable à domicile.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 10ème journée de Ligue 1 qui sera dirigée par Thomas Léonard aura lieu ce mercredi à 21h05 au stade Vélodrome

Sur quelle chaîne TV est diffusé Marseille - Angers ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce mercredi soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Marseille: Rulli - Pavard, Aguerd, Balerdi, Palmieri - O'Riley, Hojbjerg, Paixao, Greenwood, Gomes - Aubameyang

Angers: Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomie - Courcoul, Belkebla, Belkhdim, Mouton, Sbai - Cherif

