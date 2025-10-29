"Je tiens à présenter mes excuses" : les mots de Vinicius JR au Real Madrid

Agacé d'être sorti lors du Clasico, le Brésilien avait tenu des propos très forts.

L'histoire prend fin ou presque. Après son remplacement lors du Clasico Real Barcelone le week-end dernier, le Brésilien Vinicius JR a fait éclater sa colère lors de sa sortie. Insultes, agacement, il a même évoqué son départ sur ce coup de sang. Après plusieurs jours difficiles, l'attaquant a décidé de prendre la parole dans un communiqué ce mercredi 29 octobre.

"Aujourd'hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les Madridistas pour ma réaction lorsque j'ai été remplacé lors du Clásico. " Comme je l'ai déjà fait en personne lors de l'entraînement d'aujourd'hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président. Parfois, la passion prend le dessus car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon esprit de compétition découle de l'amour que je porte à ce club et à tout ce qu'il représente. Je promets de continuer à me battre à chaque seconde pour le bien du Real Madrid, comme je l'ai fait depuis le premier jour."

Reste à savoir si sa sortie ne laissera pas toutefois une trop grosse trace dans l'esprit des supporters et de la direction.