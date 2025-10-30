Bilal Nadir : le joueur de l'OM transféré à l'hôpital, son état de santé

Le jeune joueur de l'Olympique de Marseille a perdu connaissance lors de la rencontre face à Angers ce mercredi 29 octobre.

Une scène qui fait toujours froid dans le dos. En seconde période de la rencontre entre Marseille et Angers ce mercredi 29 octobre, le joueur de l'OM Bilal Nadir a été victime d'un malaise sur le bord du terrain provoquant l'interruption de la rencontre et l'inquiétude de tout le stade.

Selon les premières informations au moment de l'incident, le milieu de terrain de l'OM aurait perdu connaissance dans un premier temps, il aurait eu des maux de tête même si cette information reste à confirmer. En conférence de presse quelques minutes plus tard, Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, a expliqué son joueur avait repris connaissance, mais a été transporté à l'hôpital. "Nadir a repris connaissance. Il est parti pour des contrôles à l'hôpital. On est tous préoccupés et on espère que ça n'est rien de grave", a déclaré le technicien italien en conférence de presse. Pour le moment, l'Olympique de Marseille et l'entourage du joueur n'ont pas communiqué sur son état de santé.