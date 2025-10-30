Football Manager 26 : des nouveautés qui divisent, mais on a gagné la Ligue des champions avec l'OM, notre test

Il était peut être aussi attendu que le retour de Mariah Carey à Noël, voici notre avis sur le nouvel opus de Football Manager.

Deux ans d'une longue attente, deux ans que certains rêvaient de ce jeu la nuit... Deux ans, c'était long, mais finalement peut être pas assez quand on voit les trois crashs en 30 minutes sur le nouvel opus de Football Manager 2026 qui est sorti dans sa version beta avant sa sortie officielle le 4 novembre. Nous avons mis entre parenthèses notre vie sociale pendant des heures et tout un week-end, la base pour les vrais fans du jeu, afin de tester cette sortie très attendue et toutes ses nouveautés.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code steam envoyé par l'éditeur dans sa version beta. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Un moteur graphique 3D qui change beaucoup de choses

C'était l'une des annonces principales et l'une des nouveautés attendues, le tout nouveau moteur graphique. Alors on vous calme tout de suite, n'attendez pas de voir les visages de Mbappé et Yamal parfaitement modélisés, ce n'est pas le but du jeu, mais le rendu est plus agréable, moins robotique même si on a eu droit à quelques bugs. La différence est assez marquante sur le lancement du match, les stades, les animations des championnats et surtout la Ligue des champions qui a droit à une belle mise en scène. Même si nous avons choisi notre bonne vieille Ligue 1 et l'OM pour réaliser ce test, on regrettera l'absence de certaines licences de clubs importants comme le Real, le Barça, l'Inter, Naples, Milan etc... On notera également l'absence, pour le moment, des licences des équipes nationales.

Une création de manager différente

Rentrons dans le vif du sujet avec la création de votre avatar qui a également fortement évolué. Et encore une fois, comme lors du test de EA 26 que nous avons pu faire, on sent la patte 2K dans la création de ce dernier. Désormais, vous pouvez créer votre manager à la suite de nombreuses questions sur votre style qui ne vous donnera pas de notes, mais un avis sur certains aspects de votre jeu, attaque, défense, physique etc... Très bon, bas, moyen... Il faudra composer de la sorte. Une évolution pas forcément nécessaire qui donne des résultats un peu aléatoires selon nous.

L'interface qui fait débat

Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments sur cette nouvelle interface. Il est vrai que dès notre prise en main, nos yeux ont été un peu perturbés par le nombre incalculable d'informations présentes devant nous. Alors oui il y a un petit raccourci en haut à droite avec des favoris qui facilitent la tâche, mais il est vrai que l'interface de cette version beta nécessite pas mal de gymnastique. Plusieurs clics pour enfin arriver à l'information que nous souhaitons, c'est un peu embêtant car Football Manager est un jeu addictif où on peut y passer des heures. Si les choses ne sont pas assez intuitives et faciles d'accès, la lassitude prend le dessus. Soyons quand même honnête, on s'y fait après quelques heures de jeu, la base reste quand même la même.

La base de Football Manager est quand même bien présente

Malgré certaines critiques, Football Manager reste quand même un bon jeu de gestion et vous allez y passer des heures si vous voulez parfaire votre équipe et ses aspects tactiques. Pour ce test, j'ai réussi à mener au sommet l'Olympique de Marseille. Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France, un triplé absolument improbable avec un Mason Greenwood et Amine Gouiri en feu qui prouve quand même que la réalité de certains matchs n'est pas vraiment respectée. On peut très bien se prendre un 4-0 par le Paris FC en Ligue 1 et mettre un 1-0 à Arsenal en finale de Ligue des champions quelques minutes plus tard.

La gestion tactique a évolué avec deux aspects, le jeu avec et sans ballon qui donne un peu plus de complexité sur les rôles de vos joueurs. Personnellement j'ai trouvé que certaines consignes comme jouer sur un pivot pour permettre plus de buts de la tête n'est jamais vraiment prise en compte. Alors on a pas tous Olivier Giroud dans son équipe, mais la prise en main est quand même complexe si on est pas un joueur assidu. Au fur et à mesure de la partie et si vous faites le bon travail, des liens entre les joueurs apparaitront, le début de la gloire !

Enfin, les transferts m'ont laissé un petit gout amer. Des tests ont été faits avec l'OM, le Barça, le Real et à chaque fois, signer un joueur relève du parcours du combattant. Des sommes astronomiques demandées, l'intransigeance absolue des dirigeants pour donner un coup de main même si on menace de partir, difficile de construire une vraie belle équipe les deux premières années. Une nouveauté quand même intéressante, le transfert room. Un moyen d'acheter ou de vendre très précisément certains joueurs.

Notre conclusion

Football Manager 2026 reste un bon jeu, un très bon jeu même. On ne doute pas que lors de la sortie officielle le 4 novembre, les critiques de certains joueurs seront attendus. L'apport du moteur 3D apporte un vrai plus dans l'expérience, même si ce n'est pas la base principale d'un jeu de gestion. L'évolution de la gestion tactique est également présente avec d'autres aspects avec ou sans ballon qui rendent le jeu plus complexe, mais peut être plus immersif aussi. L'interface est difficile à appréhender, sauf peut être pour ceux qui découvrent la licence. La complexité tue parfois la facilité et ce n'était pas forcément nécessaire. À l'issue du test, nous attribuons la note de 15/20.