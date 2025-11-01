DIRECT. PSG - Nice : Paris domine mais s'expose aux ingénieux contres niçois, suivez le match

Avant un immense choc face au Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG reçoit Nice pour une affiche alléchante qui compte pour la 11e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct.

En direct

18:06 - Diop s'en sort bien (48') Marquage individuel sur Diop qui, même en décrochant très bas, est suivi comme son ombre par Pacho qui commet la faute.

18:04 - Mayulu enlève trop sa frappe (47') Pour la première fois de ce PSG - Nice, Paris manoeuvre en contre et Mayulu ne peut le conclure avec une frappe bien trop enlevée.

18:03 - Un changement à la mi-temps (46') Franck Haise a déjà effectué un changement dans ce PSG - Nice avec l'entrée de Diop à la place de Jansson.

18:03 - La deuxième période débute ! Les 22 acteurs de ce PSG - Nice sont de retour sur la pelouse du Parc des Princes. Place à la deuxième période de cette rencontre à l'issue encore très incertaine.

17:46 - La mi-temps est sifflée à Paris François Letexier met un terme à ce premier acte de PSG - Nice. Paris a largement dominé mais s'est parfois exposé aux peu nombreux contres Niçois.

17:45 - Deux minutes de plus (45') PSG et Nice entament le temps additionnel de cette première période.

17:44 - Oppong ne s'embarrasse pas (45') Oppong hérite du ballon dans sa surface et ne pose pas la moindre question avec un dégagement très lointain.

17:42 - Jansson bien trop seul (43') Première période galère pour l'attaquant niçois dans ce PSG - Nice. Jansson doit réaliser des petits exploits pour essayer de conserver le ballon.

17:40 - Moins de cinq minutes (41') La fin de la première période de ce PSG - Nice approche à grands pas et Paris n'a toujours pas trouvé la faille face à de sérieux Aiglons qui essayent d'exploiter chaque contre.

17:38 - Quelle occasion ! (39') Sur une grossière erreur niçoise, Barcola n'est pas loin d'en profiter. L'international français est seul pour frapper mais sa tentative est bien trop axiale pour surprendre Diouf.

17:37 - Hakimi était hors-jeu (38') Tout était magnifique sur cette action sauf la position illicite d'Hakimi. Mendes avait vu l'appel de son partenaire et lui offre un merveilleux ballon. Hakimi reprend du genou et fait briller Diouf qui fait un sublime arrêt.

17:35 - Deux tentatives de suite (36') Hakimi puis Vitinha s'essayent aux abords de la surface niçoise. La première frappe est contrée puis le Portugais manque d'adresse. C'est au-dessus.

17:34 - La stratégie est claire (35') Après un peu plus d'une demi-heure de jeu dans ce PSG - Nice, la stratégie niçoise ne fait plus vraiment de doute. Le Gym subit volontairement et essaye d'aller très vite de l'avant à la récupération. Cela pourrait être payant car la défense parisienne n'est pas hermétique.

17:31 - Le gros frisson !! (32') La première occasion de ce PSG - Nice est pour le Gym. Sur un corner qui traine, la défense parisienne a beaucoup de réussite avant que Chevalier n'intervienne et rassure tout le monde. Kvaratskhelia a également sauvé son camp en repoussant le ballon devant sa ligne.

17:30 - Sanson obtient un corner (31') Nice est un peu plus entreprenant depuis plusieurs minutes et obtient son premier corner du jour. Sanson a pris sa chance. Pacho dévie en corner.

17:28 - Oppong est encore touché (29') Décidément, Oppong est le bouc émissaire des Parisiens dans ce premier acte de PSG - Nice. Le Ghanéen met encore quelques secondes à se relever après un duel aérien.

17:27 - Et voila le premier carton (28') Il suffisait d'en parler. Si Mendy a échappé au carton jaune, ce n'est pas le cas de Bah qui a laissé trainer le bras dans le visage de Mayulu.

17:26 - Avertissement verbal (27') Mendy était en retard sur Mendes et écope d'un avertissement verbal. Le défenseur niçois est sous la menace du premier carton jaune de ce PSG - Nice.

17:23 - Hakimi poussé (24') Le capitaine parisien du jour est bousculé après avoir fait la différence mais l'arbitre de ce PSG - Nice ne siffle aucune faute.

17:22 - Deux joueurs à l'échauffement (23') Alors qu'Oppong se relève doucement, Diop et Boga sont partis à l'échauffement. Pour le moment, le Ghanéen souhaite tenir sa place dans ce PSG - Nice.

17:21 - Oppong a du mal à s'en remettre (22') Touché sur le duel précédent, le Ghanéen souffre de la cheville et demande l'intervention du staff médical qui rentre sur la pelouse du Parc des Princes.

17:19 - Deux joueurs au sol (20') Oppong est bousculé avant qu'Hakimi ne soit victime d'une faute. Les deux joueurs se relèvent péniblement. Le jeu peut reprendre dans ce PSG - Nice.

17:18 - Jansson s'en sort bien (19') Le Suédois est seul mais parvient à parfaitement temporiser pour permettre la remontée de son bloc.

17:17 - Le festival ! (18') Kvaratskhelia se sort de trois défenseurs niçois avant d'écraser trop sa frappe. La défense niçoise est sur le coup.