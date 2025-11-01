PSG - Nice : avant le Bayern, Paris doit se rassurer en Ligue 1

Avant un immense choc face au Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG reçoit Nice pour une affiche alléchante qui compte pour la 11e journée de Ligue 1.

Le PSG est dans une situation plutôt inhabituelle. Le champion de France en titre a concédé trois nuls sur les quatre derniers matchs de Ligue 1 et doit redresser la tête avant l'immense choc de Ligue des champions face au Bayern Munich ce mardi. La réception de Nice est une occasion en or pour s'assurer de rester en tête du championnat à l'issue de cette 11e journée. "C'est compliqué de jouer contre Franck Haise. Je me rappelle la première année contre lui, à Lens. J'espère motiver mes joueurs pour leur faire comprendre la difficulté du match", a expliqué Luis Enrique en conférence de presse.

En face, les Aiglons de Franck Haise ont enrayé une mauvaise dynamique et surfent maintenant sur une belle série avec trois victoires de suite en Ligue 1. Ces trois succès de rang ont permis à l'OGC Nice de remonter au classement. Avant cette 11e journée de Ligue 1, le Gym occupe la 8e place mais une victoire leur permettrait de remonter à la 2e place dans un haut de tableau très serré. "C'est une équipe de très haut niveau. Il devrait y avoir un gros turnover dans leur équipe cette fois, avec beaucoup de changements, avant le match contre le Bayern (mardi). On sait qu'on devra être très solides pour leur offrir le moins possible (d'occasions), il faudra que chacun fasse son match à 100 %, qu'on arrive à avoir quelques bonnes sorties et une certaine efficacité. Pour gagner au Parc il faut que tout s'aligne", a prédit Franck Haise.

A quelle heure débute le match PSG - Nice ?

Le match PSG - Nice débutera à 17h ce samedi. Il se déroulera sur la pelouse du Parc des Princes à Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Nice ?

Bein Sports 1 diffusera cette affiche de Ligue 1 entre le PSG et Nice. François Letexier a été désigné comme l'arbitre de ce rendez-vous.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Nice ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce PSG - Nice. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour PSG - Nice ?

Encore une fois, un turnover est attendu dans les rangs du PSG. Le Bayern Munich arrive à grands pas et Luis Enrique pourrait être tenté de préserver quelques cadres au coup d'envoi. Le XI probable de Paris : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Neves, Vitinha, Lee - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.

En face, il devrait y avoir moins de surprises. Une interrogation subsiste avec la présence ou non de l'ancien Marseillais Jonathan Clauss qui a fait son retour à l'entrainement en milieu de semaine. Le XI probable de Nice : Diouf - Mendy, Bah, Bard - Gouveia ou Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson, Abdi - Diop, Carlos.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Nice ?

Betclic : PSG 1,17 / Nul 6,25 / Nice 9,50

Unibet : PSG 1,17 / Nul 6,25 / Nice 9,50

Winamax : PSG 1,17 / Nul 6,75 / Nice 9,50