Auxerre - Marseille : Roberto De Zerbi a identifié "le point noir" de son équipe pour se relancer

A l'occasion de la 11e de journée de Ligue 1, l'OM, dans un coup de moins bien, veut relancer la machine à Auxerre.

L'OM était dans une dynamique magnifique. Avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues et une équipe irrésistible depuis la victoire lors du Classique face au PSG (1-0), la formation de Roberto De Zerbi semblait lancée durablement sur de bons rails mais elle s'est finalement quelque peu craquelée. Les Phocéens, qui restent désormais sur trois matches sans victoire toutes compétitions confondues dont deux défaites au Sporting (2-1) et à Lens (2-1), ont bien l'intention de réagir immédiatement et éviter de se faire décrocher par le wagon de tête du championnat. Un temps leader, l'OM est désormais co-troisième à égalité avec Strasbourg, Lyon et Lens. Une période compliquée, d'autant plus que l'infirmerie est pleine, un fardeau pour le coach italien : "C'est vraiment le point noir de cette période, la chose qui me préoccupe et qui me stresse un peu, ce sont les blessures. En ce moment on a sept ou huit joueurs blessés (...) il y a des moments où il faut se serrer les coudes".

En délicatesse en ce moment Marseille se présente d'autant plus face à une équipe auxerroise en grande difficulté depuis le début de saison, affichant seulement deux petites victoires dont la dernière qui remonte à plus d'un mois (à Toulouse 0-1). Attention cependant à ne pas sous-estimer l'AJA qui avait battu à deux reprises l'OM la saison passée, Roberto De Zerbi s'en souvient encore : "Réagir c'est quelque chose qui me motive. Me rebeller c'est quelque chose qui me motive. On a encore les défaites en tête, c'étaient de lourdes défaites dures à digérer mais ça nous a servi".

A quelle heure suivre Auxerre - Marseille ?

Le coup d'envoi de Auxerre - Marseille sera donné à 21h05 à l'Abbé-Deschamps.

Sur quelle chaîne suivre Auxerre - Marseille ?

Auxerre - Marseille est à suivre sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions probables de Auxerre - Marseille ?

Auxerre. Léon – Senaya, Sierralta, Akpa, Diomandé, Oppegard – Casimir, Danois, Owusu, Namaso – Sinayoko.

Marseille. Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Höjbjerg, O'Riley – Greenwood, Gomes, Paixão – Vaz.