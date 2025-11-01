DIRECT. Auxerre - Marseille : suivez le match
A l'occasion de la 11e de journée de Ligue 1, l'OM, dans un coup de moins bien, veut relancer la machine à Auxerre.
21:09 - Pavard s'interpose (4')
Le défenseur central signe un solide retour sur cette offensive emmenée par Sinayoko en profondeur.
21:07 - L'OM manque de précision (3')
Vaz tente d'adresser une passe mais elle manque de précision. Début de partie brouillon de part et d'autre.
21:06 - Murillo joue long (1')
Le Marseillais cherche immédiatement la longueur mais il trouve un Auxerrois.
20:55 - L'arbitre de la rencontre
Cette rencontre entre Auxerre et Marseille sera arbitrée par Monsieur Bastien.
20:46 - La composition de l'OM !
Roberto De Zerbi fait le choix de faire souffler Paixao et Greenwood en alignant Vaz d'entrée aux côtés d'Aubameyang en attaque. Derrière, la défense à trois sera composée de Egan-Riley, Aguerd et Pavard.
???????????????????? #AJAOM ⚔️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 1, 2025
Le 1️⃣1️⃣ de départ établi par notre ???????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????? pour la 11ème journée de @Ligue1 ⚡️
Coup d'envoi à 21h05 pic.twitter.com/DQeq9oZehy
20:38 - La composition d'Auxerre !
Christophe Pelissier reconduit Diomandé à la charnière centrale avec Akpa. Auteur de trois buts depuis le début de la saison, Sinayoko est titulaire en pointe.
???? ???????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????? ⚪— AJ Auxerre (@AJA) November 1, 2025
Voici notre 1⃣1⃣ pour débuter cette rencontre ⚔️#TeamAJA #AJAOM pic.twitter.com/r7BctZRWaz
20:30 - Auxerre a surpris la saison passée
La saison dernière, l'AJA a fait mal à l'OM en s'imposant nettement par deux fois. D'abord au Vélodrome, 1-3, puis à domicile (3-0). Il y aura forcément un air de revanche dans l'air.
20:22 - Marseille rencontre une panne
En face, l'OM, un temps intenable avec ses cinq victoires consécutives, reste désormais sur trois matches sans victoire. Co-troisième de Ligue 1 avec Strasbourg, Lyon et Lens, la formation de Roberto De Zerbi doit réenclencher la marche avant ce soir.
20:14 - Auxerre cherche la clé
Avec seulement deux petites victoires depuis le début du championnat, Auxerre est en difficulté. Actuelle avant dernière de Ligue 1, l'AJA cherchera à renouer avec la victoire depuis son dernier succès qui remonte au 21 septembre (1-0 face à Toulouse).