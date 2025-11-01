DIRECT. Auxerre - Marseille : suivez le match

Theo Mouton

DIRECT. Auxerre - Marseille : suivez le match A l'occasion de la 11e de journée de Ligue 1, l'OM, dans un coup de moins bien, veut relancer la machine à Auxerre.

Score Auxerre
Auxerre
0 : 0
Score Marseille
Marseille
En direct

21:09 - Pavard s'interpose (4')

Le défenseur central signe un solide retour sur cette offensive emmenée par Sinayoko en profondeur.

21:07 - L'OM manque de précision (3')

Vaz tente d'adresser une passe mais elle manque de précision. Début de partie brouillon de part et d'autre.

21:06 - Murillo joue long (1')

Le Marseillais cherche immédiatement la longueur mais il trouve un Auxerrois.

21:05 - C'est parti !

Auxerre donne le coup d'envoi de cette rencontre, c'est parti !

20:55 - L'arbitre de la rencontre

Cette rencontre entre Auxerre et Marseille sera arbitrée par Monsieur Bastien.

20:46 - La composition de l'OM !

Roberto De Zerbi fait le choix de faire souffler Paixao et Greenwood en alignant Vaz d'entrée aux côtés d'Aubameyang en attaque. Derrière, la défense à trois sera composée de Egan-Riley, Aguerd et Pavard.

20:38 - La composition d'Auxerre !

Christophe Pelissier reconduit Diomandé à la charnière centrale avec Akpa. Auteur de trois buts depuis le début de la saison, Sinayoko est titulaire en pointe.

20:30 - Auxerre a surpris la saison passée

La saison dernière, l'AJA a fait mal à l'OM en s'imposant nettement par deux fois. D'abord au Vélodrome, 1-3, puis à domicile (3-0). Il y aura forcément un air de revanche dans l'air.

20:22 - Marseille rencontre une panne

En face, l'OM, un temps intenable avec ses cinq victoires consécutives, reste désormais sur trois matches sans victoire. Co-troisième de Ligue 1 avec Strasbourg, Lyon et Lens, la formation de Roberto De Zerbi doit réenclencher la marche avant ce soir.

20:14 - Auxerre cherche la clé

Avec seulement deux petites victoires depuis le début du championnat, Auxerre est en difficulté. Actuelle avant dernière de Ligue 1, l'AJA cherchera à renouer avec la victoire depuis son dernier succès qui remonte au 21 septembre (1-0 face à Toulouse).

20:05 - Bonsoir à toutes et à tous !

Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 entre Auxerre et Marseille. Coup d'envoi du match à 21h05 à l'Abbé-Deschamps.