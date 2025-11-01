DIRECT. Real - Valence : suivez le match

Ce samedi à Bernabeu, le Real Madrid veut poursuivre sur sa lancée après le Clasico et asseoir son autorité en Liga face à une équipe de Valence en manque de confiance.

21:09 - 6' - Frappe tendue de Valverde L'Uruguayen s'illustre avec une frappe de l'extérieur du pied gauche qui passe juste à côté du cadre

21:08 - 5' - Frappe enchaînée de Mbappé Servi sur le côté gauche, Mbappé tente une frappe en force, c'est dévié en corner par la défense adverse

21:05 - 2' - Arda Güler se tord la cheville Le milieu turc s'est fait mal à la cheville dès la première minute. Camavinga est parti s'échauffer

21:04 - C'est parti ! C'est parti pour ce match entre Real Madrid et Valence.

21:01 - Mbappé applaudi Kylian Mbappé a présenté au public madrilène son soulier d'Or, plusieurs photos avec ses coéquipiers du Real ont été réalisées.

20:56 - Entrée des joueurs ! Les 22 acteurs font leur apparition sur la pelouse de Santiago Bernabeu dans une très belle ambiance.

20:49 - Valence veut refaire le coup Le dernier déplacement de Valence à Bernabeu s'est soldé par une victoire surprise des visiteurs (deux buts à un, le 5 avril 2025) ce qui a sans douté définitivement plomber les chances de Real de remporter la Liga. Sur les cinq dernières confrontations entre le Real et Valence en championnat le bilan est équilibré (2 victoires de Real, 1 nul et 2 victoires de Valence)

20:42 - Mbappé a reçu son Soulier d'Or Kylian Mbappé a reçu hier au centre d'entraînement du Real Madrid son trophée du soulier d'Or Européen. Auteur de 31 buts en 34 matches la saison passée en Liga, l'international tricolore a déclaré devant Florentino Perez et les nombreux invités "C'est un immense plaisir pour moi de recevoir ce prix pour la première fois. Merci à mes coéquipiers qui me permettent d'être la meilleure version de moi-même"

20:35 - Quelle diffusion streaming pour ce match ? Cette rencontre de la onzième journée de la Liga sera diffusée sur Bein Sports 2. Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

20:28 - Le feuilleton Vinicius clôturé À Madrid, l’avant-match a été dominé par la suite et fin du feuilleton entre Xabi Alonso et Vinícius, après la colère du Brésilien lors de son remplacement face au Barça. Critiqué pour son attitude, l’ailier madrilène s’est excusé devant ses coéquipiers, un geste salué par son entraîneur. En conférence de presse, Xabi Alonso a tenu à clore définitivement la polémique : « Il a été impeccable, il a parlé franchement et s’est très bien comporté. Pour moi, c’est réglé. La page est tournée. » Malgré les rumeurs de tension relayées par la presse espagnole, le coach a assuré qu’il n’y aurait « aucune représaille » et a appelé à se concentrer sur le terrain. Le message est clair, place au football, et à la réception de Valence. Vinícius, qui a reconnu ses torts, devrait d’ailleurs retrouver une place de titulaire sur le flanc gauche aux côtés de Mbappé et Bellingham.

20:21 - Point au classement Le Real Madrid occupe tout seul la tête de la Liga après 10 journées, il compte 27 points en 10 matches, alors que Valence est premier relégable (18ème avec 9 points)

20:14 - Le onze valencian De côté de Valence, l'entraîneur Carlos Corberan a opté pour le onze entrant suivant : Agirrezabala - Thierry R., Tarrega, Copete, Gaya - Santamaria, Pepelu, Diego Lopez, Rioja - Beltran, Donjuma

20:07 - Mastantuono titulaire aux côtés de Mbappé Petite surprise dans la compo de Real Madrid, Xabi Alonso va aligner un trident offensif composé de Mbappé, Vinicius et le jeune Argentin Mastantuono. Titulaire lors du Clasico, Camavinga est la victime collatérale de choix puisque Arda Güller recule au milieu de terrain. Le onze madrilène est comme suit : Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Güler, Tchouaméni, Bellingham - Mastantuono, Mbappé, Vinícius