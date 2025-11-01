Real - Valence : non, il n'y aura aucune représaille...

Ce samedi à Bernabeu, le Real Madrid veut poursuivre sur sa lancée après le Clasico et asseoir son autorité en Liga face à une équipe de Valence en manque de confiance.

Ragaillardi par son succès éclatant dans le Clasico face au FC Barcelone (2-1), le Real Madrid retrouve le Santiago Bernabéu avec la ferme intention d'enchaîner une quatrième victoire consécutive en Liga. Les hommes de Xabi Alonso, solides leaders avec cinq points d'avance sur leurs rivaux catalans, respirent la confiance. Porté par un Kylian Mbappé en grande forme et un Jude Bellingham inspiré, le Real veut poursuivre sa série avant un déplacement délicat à Liverpool en Ligue des champions. Face à eux, un Valence en grande difficulté, relégable après dix journées, qui n'a glané que neuf petits points depuis le début de la saison.

Fin du feuilleton Vinicius

Mais à Madrid, l'avant-match a surtout été animé par la suite du feuilleton Xabi Alonso - Vinicius suite à la réaction jugée excessive du Brésilien lors de son remplacement face au Barça. Vinicius, agacé, avait affiché son mécontentement publiquement, provoquant une vague de critiques dans la presse espagnole. Interrogé en conférence de presse, Xabi Alonso a tenu à désamorcer la polémique. " Rester soi-même, penser à l'équipe avant tout, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes joueurs ", a-t-il déclaré, avant de confirmer que Vinícius s'était excusé auprès du groupe. " Il a été impeccable, il a parlé franchement et s'est très bien comporté. Pour moi, c'est réglé ", a ajouté l'entraîneur madrilène.

La presse ibérique, toujours friande de polémiques autour du Real, a pourtant insisté sur une prétendue fracture entre l'entraîneur et son ailier star. Xabi Alonso a balayé ces insinuations en déclarant " Non, il n'y aura aucune représaille. J'ai déjà tout expliqué, et désormais, ce qui m'inquiète, c'est Valence. " En interne, le message est clair, il faut tourner la page et se concentrer sur le terrain. Vinícius, qui a reconnu ses torts publiquement, devrait retrouver une place de titulaire sur le flanc gauche de l'attaque, épaulant Mbappé et Bellingham dans un trio offensif redoutable.

Mbappé veut surfer sur son nuage

Pour ce rendez-vous, le Real Madrid devra toutefois composer avec plusieurs absences notables. Dani Carvajal reste indisponible après une opération du genou, Antonio Rüdiger soigne une blessure musculaire, et Andriy Lunin est suspendu après son expulsion face au Barça. David Alaba, touché au mollet, sera évalué avant le match. Trent Alexander-Arnold pourrait faire son retour sur le banc, tandis que Federico Valverde pourrait de nouveau occuper le poste de latéral droit. Eduardo Camavinga, auteur d'une performance majuscule lors du Clasico, sera titularisé au milieu, aux côtés de Tchouaméni et Arda Güler. Kylian Mbappé qui a reçu hier (ndlr: vendredi) son premier Soulier d'Or Européen tentera de surfer sur sa bonne dynamique (16 buts en 13 matches depuis le début de saison).

En face, Valence traverse une période bien plus compliquée. L'arrivée de Carlos Corberán n'a pas encore produit l'effet escompté, et les résultats tardent à suivre. Avec seulement deux victoires en dix matchs et une fébrilité inquiétante à l'extérieur, les Che stagnent à la 18e place, deux points au-dessus de la lanterne rouge. Si la victoire 5-0 en Coupe du Roi contre Maracena a offert un bol d'air, le chantier reste immense. Corberán devra se passer de Diakhaby, Ramazani et Foulquier, tous blessés, tandis que Beltrán et Ugrinic sont incertains. Devant, Danjuma et Duro, auteurs de quatre buts chacun, tenteront de faire vaciller une défense madrilène intraitable.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre le Real Madrid et le FC Valence aura lieu ce samedi à 21h00 au stade Santiago Bernabeu.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real - FC Valence ?

Cette rencontre de la onzième journée de la Liga sera diffusée sur Bein Sports 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Real Madrid : Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Güler, Tchouaméni, Camavinga - Bellingham, Mbappé, Vinícius

Valence : Agirrezabala - Correia, Tárrega, Copete, Gayà - Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez - Duro, Danjuma

Les différentes côtes

Le Real Madrid leader incontestable de la Liga après 10 journées sera largement favori face à un FC Valence rélegable

Betclic : Real Madrid 1,12 / Nul 6,60 / Valence 12,00.

Winamax : Real Madrid 1,12 / Nul 8,00 / Valence 13,00.

Unibet : Real Madrid 1,12 / Nul 6,55 / Valence 12,00.

Parions Sports : Real Madrid 1,12 / Nul 6,60 / Valence 12,00.