Barcelone - Elche : la pression s'intensifie sur le Barça

Battus par le Real Madrid, les Catalans doivent réagir ce dimanche face à Elche dans le cadre de la 11ème journée de la Liga. Une victoire est impérative pour rester au contact des Madrilènes.

La défaite face au Real n'était pas facile à digérer mais Barcelone veut tourner la page et retrouver le goût de la victoire. Les hommes d'Hansi Flick accueillent Elche ce dimanche soir au stade olympique Lluis Companys, avec l'obligation de rebondir. Deuxième du championnat à huit points du Real Madrid (avec un match en retard), le Barça ne peut plus se permettre de nouveaux faux pas. Après deux défaites en trois journées, l'équipe catalane cherche un second souffle, elle qui reste pourtant la meilleure attaque de Liga avec 25 buts inscrits.

Lewandowski attendu

La rencontre face à Elche arrive donc à un moment crucial de la saison. Avant un déplacement à Bruges en Ligue des champions, les Blaugranas veulent retrouver de la stabilité et de la confiance. Malgré les blessures de plusieurs cadres (Gavi, Pedri, Ter Stegen, Raphinha), le retour à l'entraînement de Robert Lewandowski et Dani Olmo offre une lueur d'espoir. Le Polonais, attendu comme le fer de lance de l'attaque, doit redevenir décisif dans un match où la victoire est impérative pour ne pas laisser le Real s'échapper davantage.

Mais dans les coulisses, la direction du Barça prépare pourtant déjà l'avenir. Robert Lewandowski, souvent blessé ces derniers mois et moins influent dans le jeu, ne représente plus une garantie à long terme. Les dirigeants explorent plusieurs pistes pour anticiper sa succession. Selon "Mundo Deportivo", Julian Alvarez reste la priorité, mais le joueur de Manchester City paraît inaccessible financièrement. Le nom de Joaquin Panichelli, révélation du RC Strasbourg et actuel meilleur buteur de Ligue 1, a émergé comme une alternative crédible et plus abordable. Le jeune Etta Eyong figure également sur la liste. Barcelone veut miser sur la jeunesse et la régularité, tout en évitant les investissements démesurés.

Seconde jeunesse pour André Silva

Face à Elche, Flick s'attend à un match accroché. Les visiteurs, huitièmes du classement avec 14 points, surprennent depuis leur retour en Liga. L'équipe d'Eder Sarabia reste sur un large succès en Coupe du Roi (4-0 contre Los Garres) et compte sur l'expérimenté international Portugais Andre Silva, auteur de quatre buts et qui semble retrouver ses qualités de buteurs dans la chez le promu après plusieurs expériences infructueuses. La tâche s'annonce dure car Elche n'a jamais battu le Barça à l'extérieur, et la statistique semble difficile à inverser.

Barcelone qui s'impatiente de retrouver le Camp Nou espère de son côté retrouver un Lamine Yamal plus fringant après une prestation au Clasico fantomatique. Ses trois partenaires offensifs Fermin Lopez, Rashford et Ferran Torres devront être de nouveau titularisés. Pour Hansi Flick, l'objectif est clair, rester au contact du Real Madrid et retrouver la confiance.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre le FC Barcelone et Elche aura lieu ce dimanche à 18h30 au stade Olympique Lluis Companys.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Barcelone et Elche ?

Cette rencontre de la onzième journée de la Liga sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Barcelone : Szczesny - Koundé, Cubarsí, E. Garcia, Balde - Casado, De Jong ; Yamal, F. Lopez, Rashford - Ferran Torres

Elche : Agirrezabala - Correia, Tárrega, Copete, Gayà - Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez - Duro, Danjuma

Les différentes côtes

Face à l'une des équipes en forme de ce début de saison, le FC Barcelone reste largement favori

Betclic : Barcelone 1,15 / Nul 5,90 / Elche 9,75.

Winamax : Barcelone 1,16 / Nul 6,25 / Elche 11,50.

Unibet : Barcelone 1,16 / Nul 6,15 / Elche 9,70.

Parions Sports : Barcelone 1,16 / Nul 5,90 / Elche 10,50.



