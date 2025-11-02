Barcelone - Elche : sans convaincre, le Barça assure l'essentiel face à Elche, le résumé

Sous pression, le Barça a assuré une victoire essentielle face à Elche lors de la 11ème journée de la Liga. Les coéquipiers de Yamal reviennent à 5 points de Real au classement.

En direct

20:50 - Le résumé Mis sous pression par le Real, le Barcelone n'avait pas le droit de flancher ce soir face au promu Elche. Un promu avec dents longues mais aussi des idées de jeu très audacieuses qui ont été confirmées durant la majeure partie de la rencontre. Les hommes d'Hansi Flick pourront remercier le laxisme de la défense adverse en début de rencontre, car les deux buts marqués par Yamal sur un service de Baldé (9e, 1-0) puis de Ferran Torres sur une percée de Fermin Lopez (12e, 2-0) ont été le fruit de deux grosses erreurs défensives adverses. On aurait peut-être aimé de voir comment le Barça aurait abordé le match sans ses faillites d'Elche car ce promu a montré de belles choses et n'a jamais abdiqué malgré le retard au score initial. Si Inaki Pena, l'ancien portier blaugrana a dû s'employer devant Ferran Torres (40e, 45e), le Barça ne s'est crée que peu d'occasions sur des attaques placées. A contrario Elche a réussi à ouvrir les lignes catalanes et c'est presque naturellement que Rafa Mir a réduit le score d'une frappe enveloppée juste avant la pause (42e, 2-1). La copie rendue par le Barca au terme de ce premier acte n'était pas aboutie et l'absence de Pedri dans l'entrejeu n'était pas étrangère au manque de créativité au milieu de terrain. Dans une seconde période ou Lamine Yamal a été inexistant comme en témoigne son grand raté devant les buts vides (78e), Il fallait attendre un joli exploit de Rashford et une frappe croisée en pleine lucarne pour que le Barça puisse enfin souffler (61e, 3-1). Le jeune Fermin Lopez encore une fois à la passe avec une offrande de l'extérieur du droit a été le meilleur blaugrana sur le terrain. Elche parvenait souvent à s'inflitrer dans le camp des catalans et avec un peu plus de réussite sur les frappes de Rafa Mir (55e, 68e, 77e) dont deux ont fini sur le poteau, les visiteurs auraient pu changer le dénouement de cette rencontre et personne n'aurait crier au scandale. Les entrées de Lewandowski et Dani Olmo devront rassurer Hansi Flick car le coach allemand ne possède pas beaucoup d'atouts offensifs avec l'infirmerie qui peine à se désemplir

20:46 - Bonne soirée à tous et à toutes ! Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre avec nous, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances

20:43 - Le résumé, le Barça assure l'essentiel Mis sous pression par le Real Madrid, Barcelone n’avait pas le droit à l’erreur ce dimanche face au promu Elche. Une équipe ambitieuse, pleine de culot et d’intentions offensives, qui a confirmé sa bonne réputation malgré le score final. Les hommes d’Hansi Flick peuvent remercier la naïveté de la défense adverse en début de match. Les deux premières réalisations, signées Yamal sur un service de Baldé (9e, 1-0) puis Ferran Torres après une percée tranchante de Fermín López (12e, 2-0), sont nées d’erreurs défensives grossières. On se serait volontiers demandé comment les Blaugranas auraient géré la rencontre sans ces largesses d’Elche, tant le promu a montré de la personnalité et du caractère tout au long du match. Si Inaki Peña, l’ancien portier barcelonais, a dû s’interposer face à Ferran Torres (40e, 45e), le Barça s’est souvent montré stérile dans ses attaques placées. À l’inverse, Elche a su se montrer entreprenant, trouvant régulièrement des espaces dans le bloc catalan. Logiquement, Rafa Mir a réduit l’écart d’une frappe enroulée juste avant la pause (42e, 2-1). Le premier acte du Barça, brouillon et peu inspiré, a mis en évidence les difficultés du milieu de terrain orphelin de Pedri, dont l’absence a cruellement pesé sur la créativité. En seconde période, les Catalans ont longtemps manqué d’allant. Lamine Yamal, pourtant buteur en début de match, s’est complètement éteint, symbolisé par son incroyable raté devant le but vide (78e). Il a fallu un éclair de génie de Marcus Rashford, auteur d’une superbe frappe croisée en pleine lucarne (61e, 3-1), pour redonner un peu d’air aux champions d’Espagne. Une nouvelle fois, Fermín López s’est distingué avec une offrande de l’extérieur du pied, confirmant sa montée en puissance et son importance grandissante dans le collectif blaugrana. Elche, loin de se résigner, a continué d’inquiéter la défense catalane. Rafa Mir a même touché deux fois les montants (55e, 68e, 77e), preuve qu’avec un peu plus de réussite, le scénario aurait pu être tout autre. L’équipe d’Eder Sarabia quitte le stade olympique Lluis Companys frustrée mais renforcée dans ses convictions. Du côté du Barça, les entrées de Lewandowski et Dani Olmo constituent une note positive pour Hansi Flick, qui peine à composer avec une infirmerie toujours bien remplie. Mais au-delà de l’aspect physique, c’est le jeu collectif qui inquiète. Barcelone peine à imposer sa loi, et la possession de balle inférieure à celle d’Elche (49 % contre 51 %) en est la preuve éclatante. Malgré tout, l’essentiel est sauf : les Blaugranas reprennent leur marche en avant et reviennent à cinq points du Real Madrid, même si le contenu, lui, reste loin des standards attendus.

20:36 - Point au classement Grâce à cette précieuse victoire, le Barça revient à cinq points du Real au terme de cette onzième journée de la Liga (25 points contre 30). Le club catalan devance de 2 points le Villarreal (23 points)

20:35 - Rashford homme du match Auteur du troisième but de Barcelone ce soir face à Elche, Marcus Rashford a été élu l'homme du match au détriment de Fermin Lopez (double passeur décisif)

20:27 - BARCA RESTE AU CONTACT DU REAL (3-1) C'est terminé! Dans un match où l'équipe de Barça n'a pas eu la meilleure possession de balle et assez souffert sur quelques occasions, les catalans ont assuré l'essentiel en se montrant assez réalistes devants les buts face à une très belle équipe d'Elche (3-1). L'équipe d'Hansi Flick reste au contact du Real au classement (5 points d'écart)

20:26 - 93' - Elche a eu une meilleure possession Fait assez rare à Barcelone, c'est l'équipe adverse qui a eu la meilleure possession sur les 90 minutes puisque à Elche a détenu le ballon 51% de temps

20:22 - 90+1' - 5 minutes du temps additionnel L'arbitre indique cinq minutes du temps additionnel pour cette seconde période

20:20 - 88' - Derniers changements catalans Sorties de Yamal et Ferran Torres et entrées de Bardghji et du jeune Dro Fernandez (17 ans)

20:18 - 86' - Frappe contrée de Lewandowski Servi par Yamal dans la surface, Lewandowski se retourne pour armer sa frappe mais son tir est dévié par Donald

20:15 - 83' - Yamal trop gourmand Alors qu'il avait l'embarras du choix devant la surface avec plusieurs partenaires démarqués, Yamal préfère l'option du dribble et se voit confisquer le cuir

20:11 - 79' - Le but de Rashford (vidéo) Le troisième but des Catalans en vidéo

20:09 - 78' - Gros manqué de Yamal Reprise complètement manqué de Lamine Yamal alors qu'il était seul devant les buts.

20:08 - 77' - Volée cadrée de Rafa Mir Volée un peu écrasée de Rafa Mir dans la surface catalane, Szczesny est vigilant et s'empare du cuir sans soucis