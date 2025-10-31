L'Arabie Saoudite a rejeté l'offre de Messi pour jouer dans son championnat avant la Coupe du Monde 2026

Lionel Messi a reçu un refus de l'Arabie Saoudite.

L'Arabie Saoudite a choisi de fermer ses portes à la légende du football Lionel Messi, qui espérait jouer dans le championnat saoudien durant une pause de quatre mois de la Major League Soccer (MLS) avant la Coupe du Monde 2026. Cette nouvelle a été partagée par Abdallah Hammad, directeur général de la prestigieuse Académie Mahd, qui se consacre au développement de jeunes talents en Arabie Saoudite. C'est lors du dernier Mondial des clubs que Messi avait exprimé son souhait de participer au championnat saoudien, comme l'avait fait David Beckham par le passé, lorsqu'il avait rejoint le Milan en prêt pendant la pause de la saison de la MLS.

Messi, qui a remporté le Ballon d'Or à huit reprises, espérait se servir de ce temps en Arabie Saoudite pour se préparer au mieux pour le Mondial 2026. Âgé de 38 ans, l'argentin était même au cœur de certaines rumeurs qui le voyaient déjà porter le maillot de l'équipe saoudienne d'Al Hila.

Cependant, malgré l'attrait indéniable que représente une telle signature, le ministre saoudien a refusé cette proposition, expliquant que leur championnat n'était pas un terrain d'entraînement temporaire, même pour une star comme Messi. Notons que depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr début 2023, le championnat saoudien est devenu un repère pour les grandes figures du foot mondial, attirant aussi des joueurs comme Karim Benzema et Neymar.

L'Arabie Saoudite qui a récemment obtenu l'organisation de la Coupe du Monde de 2034, vise clairement à se positionner comme une terre incontournable du ballon rond international. Selon Hammad, le transfert de Ronaldo a marqué un tournant historique pour leur championnat. Alors que l'avenir du football en Arabie Saoudite s'annonce prometteur avec des projets de grande ampleur et des transferts spectaculaires, l'histoire de Messi rappelle que le pays, bien que désireux d'étoffer son championnat, reste centré sur sa vision durable du développement sportif.