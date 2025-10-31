Robinio Vaz meilleur que Lamine Yamal, cette statistique le prouve

L'attaquant de l'OM crève l'écran et fait parler de lui à l'étranger.

Né en 2007, le jeune attaquant de l'Olympique de Marseille Robinio Vaz fait des dégâts dans les défenses adverses. Lors du match de championnat face à Angers, le Marseillais a totalement renversé la rencontre, inscrivant un doublé incroyable en quelques minutes. Une entrée salvatrice et loin d'être unique.

En marquant un doublé mercredi 29 octobre, l' international français des moins de 20 ans, qui pourrait également représenter le Sénégal et la Guinée-Bissau grâce à ses origines, est devenu le plus jeune joueur (18 ans et 254 jours) à inscrire un doublé pour l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Le record précédent était de Maxime López (19 ans et 147 jours).

Habitué à entrer en jeu en cours de match, il a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 225 minutes de jeu cette saison. Autrement dit, il est impliqué dans un but toutes les 37,5 minutes . Ce ratio est bien supérieur à celui de joueurs comme Lamine Yamal (toutes les 78 minutes), Estevao (toutes les 134 minutes) ou Mastantuono (toutes les 300 minutes) selon Marca.