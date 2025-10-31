"Je suis fier d'avoir un joueur comme toi" : l'hommage de Florentino Perez à Mbappé

Le Français a reçu le soulier d'or européen ce vendredi 31 octobre.

Kylian Mbappé a officiellement reçu son soulier d'or européen ce vendredi 31 octobre à l'occasion d'une cérémonie organisée au stade Santiago Bernabeu. L'attaquant du Real Madrid a inscrit 31 buts en championnat , totalisant 62 points au coefficient UEFA, devançant ainsi Viktor Gyökeres (39 buts, 58,5 points) et Mohamed Salah (29 buts, 58 points). Plus de 200 personnes ont pris place dans la loge VIP, parmi lesquelles l'ensemble de l'effectif du Real Madrid et leur entraîneur, Xabi Alonso , ainsi que des membres de la famille du footballeur français.

"C her Kylian, cette chaussure témoigne de ton engagement envers le football. Je suis fier d'avoir un joueur comme toi, qui incarne parfaitement les valeurs de notre club. Ce Soulier d’Or est une motivation supplémentaire pour continuer à gagner et à enrichir encore davantage l’histoire du Real Madrid"a lancé Florentino Perez dans son discours.