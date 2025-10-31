"Je suis fier d'avoir un joueur comme toi" : l'hommage de Florentino Perez à Mbappé
Le Français a reçu le soulier d'or européen ce vendredi 31 octobre.
Kylian Mbappé a officiellement reçu son soulier d'or européen ce vendredi 31 octobre à l'occasion d'une cérémonie organisée au stade Santiago Bernabeu. L'attaquant du Real Madrid a inscrit 31 buts en championnat , totalisant 62 points au coefficient UEFA, devançant ainsi Viktor Gyökeres (39 buts, 58,5 points) et Mohamed Salah (29 buts, 58 points). Plus de 200 personnes ont pris place dans la loge VIP, parmi lesquelles l'ensemble de l'effectif du Real Madrid et leur entraîneur, Xabi Alonso , ainsi que des membres de la famille du footballeur français.
"Cher Kylian, cette chaussure témoigne de ton engagement envers le football. Je suis fier d'avoir un joueur comme toi, qui incarne parfaitement les valeurs de notre club. Ce Soulier d’Or est une motivation supplémentaire pour continuer à gagner et à enrichir encore davantage l’histoire du Real Madrid"a lancé Florentino Perez dans son discours.
"Merci à tous mes coéquipiers de m'avoir permis de donner le meilleur de moi-même. Nous formons un groupe incroyable et nous pouvons remporter de nombreux titres" a de son côté lancé Mbappé, ravi de recevoir ce trophée.