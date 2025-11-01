Il avait disparu des radars : cette ancienne star de l'OM fait ses débuts comme entraîneur

Il a marqué la Ligue 1 de son empreinte. 15 ans plus tard, cet attaquant devait faire ses débuts sur un banc de touche dimanche à quelques kilomètres de la France.

C'est une info passée inaperçue en France ces derniers jours mais qui concerne l'un des attaquants de Ligue 1 les plus remarqués à la fin des années 2010. Si l'on vous dit buteur mythique avec l'OM face à l'Inter Milan en Ligue des champions (avec un maillot orange au goût douteux), queue de cheval, attaquant physique, mais aussi bagarre avec Thiago Motta dans les couloirs du Parc des Princes alors qu'il évoluait à Bastia... Vous avez deviné ?

Non ? Besoin d'un dernier indice ? Si on y ajoute une phrase encore bien connue de tous les suiveurs du football et autres adeptes de memes et Gif sur la toile : "J'ai pas touché", vous avez sans doute trouvé le nom de cet attaquant iconique de notre championnat. Brandao bien sûr ! Le Brésilien est resté dans les mémoires des supporters pour son physique atypique mais aussi son palmarès avec le club phocéen, notamment un titre de champion de France en 2010. Près de 15 ans après avoir quitté le stade Vélodrome, théâtre de ses plus belles performances, l'attaquant refait parler de lui sur les terrains... Ou plutôt sur les bancs de touche. Il devait même effectuer ses débuts en tant qu'entraîneur principal ce dimanche 2 novembre.

N'allumez pas votre télévision sur la chaine Ligue 1 + pour autant, Brandao débute sa carrière bien loin des terrains de notre championnat. A l'image de sa reconversion... Depuis la fin de sa carrière de joueur en janvier 2018, après 486 matches disputés et 164 buts inscrits en professionnel, Brandao s'est reconverti dans l'encadrement. Il a d'abord travaillé au sein de l'académie du Londrina EC, club brésilien de 2e et 3e division, avant d'y devenir adjoint de l'équipe première entre décembre 2022 et mai 2023. L'an dernier, il a également officié quelques mois comme adjoint à Virton, en Belgique.

Il a passé la frontière cet été pour s'installer au Luxembourg. Arrivé en juillet dernier pour prendre en charge l'équipe réserve du Racing Luxembourg, club qui a fini européen la saison dernière, il vient d'être propulsé à la tête de l'équipe première suite à la mise à l'écart de Yannick Kakoko mercredi.

Un intérim confirmé par le directeur sportif Romain Ruffier en fin de semaine : "Yannick a été écarté de l'équipe première, mais reste salarié du club. On verra comment la situation évolue, pour l'instant Brandao assure l'intérim", a-t-il confié à L'Essentiel cette semaine. Le Brésilien devrait donc être présent sur le banc ce dimanche même si le club a finalement annoncé samedi, 24 heures avant la rencontre contre Kaerjeng, l'arrivée du Belge Sébastien Grandjean pour prendre en main l'équipe première.

Le défi était de taille, peut-être un peu trop pour l'ancien avant-centre âgé aujourd'hui de 45 ans. Le Racing pointe actuellement à une inquiétante 12e place avec seulement 9 points au compteur, bien loin de ses ambitions européennes. En attendant la prise en main du groupe par le nouveau coach, Brandao aura dû cette semaine remobiliser un effectif en manque de confiance, qui vient de s'incliner 5-1 face au champion en titre le FC Differdange 03, quelques jours après un court rebond face au Progrès Niederkorn (3-1), autre poids lourd de la division.

Une mission à laquelle l'expérience du Brésilien, riche d'un palmarès garni de trois titres de champion d'Ukraine avec le Shakhtar Donetsk, d'un championnat de France et de trois Coupes de la Ligue avec l'OM et l'ASSE, pourrait s'avérer précieuse. Brandao y verra-t-il un tremplin vers l'OM ? Depuis sa retraite, l'attaquant dit être resté en contact avec le club phocéen et ses dirigeants. "Je leur ai dit que j'étais motivé pour travailler d'abord avec les jeunes", confiait-il en 2024 à Ouest-France.