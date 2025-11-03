PSG - Bayern diffusé gratuitement sur cette chaîne
Avis aux amateurs du ballon rond, le choc entre le PSG et le Bayern est diffusé gratuitement ce mardi.
Quatrième journée de Ligue des champions ces mardi et mercredi. Et pour cette journée, plusieurs chocs sont au programme avec notamment un Liverpool - Real Madrid à Anfield, mais surtout un choc entre les leaders de cette phase de Ligue, PSG - Bayern. Pour l'occasion, Canal + a décidé de faire un cadeau de Noël bien avant l'heure aux fans parisiens puisque la rencontre sera diffusée gratuitement sur le groupe Canal + et l'application via le multiplex de cette journée de Ligue des champions. Présenté par Éric Besnard, accompagné de Christophe Jallet et Geoffroy Garetier en plateau, le multi permettra de suivre les sept affiches de la soirée avec à chaque but, la fameuse petite musique emblématique de la chaîne.
Le programme du multiplex
- Bodo/Glimt - Monaco
- PSG - Bayern
- Liverpool - Real Madrid
- Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise
- Juventus Turin - Sporting Portugal
- Olympiakos - PSV Eindhoven
- Tottenham - FC Copenhague