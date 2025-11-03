Il meurt après avoir vu Mbappé louper un penalty

Lors du Clasico Real - Barcelone il y a quelques jours, un supporter du Real est décédé.

Le club de supporters du Real Madrid en Israël a annoncé, le 31 octobre dernier le décès d'Igal Brodkin, fervent supporter du club madrilène. Le quinquagénaire serait décédé des suites d'un arrêt cardiaque, survenu dans les tribunes du Santiago Bernabéu, en plein pendant la rencontre face au Barça. Selon les informations de certains médias, le drame se serait produit au moment du penalty tiré et raté de Kylian Mbappé.

Selon le média espagnol Cope, plusieurs supporters et le gardien Thibaut Courtois ont demandé l'arrêt de la rencontre, qui a pourtant continué sans interruption. Transféré d'urgence à l'hôpital La Paz après avoir été pris en charge par les services médicaux du Santiago Bernabéu, le supporter n'a pu être réanimé et est décédé quelques heures plus tard.