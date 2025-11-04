Liverpool - Real Madrid : les Reds s'imposent, Mbappé a été fantomatique... le résumé

Dans une ambiance de folie à Anfield, Liverpool a fait chuter le Real Madrid (1-0), dans le cadre de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Mac Allister a été l'unique buteur.

En direct

22:55 - Liverpool s’impose dans le choc face au Real Madrid (1-0) Au terme d’une partie rythmée, les Reds ont fait la différence en seconde période par l’intermédiaire de Mac Allister (1-0). L’Argentin a placé une tête à la retombée d’un coup franc de Szoboszlai (61e). Pendant la première heure de jeu, Courtois a retardé l’échéance à sept reprises. Les Madrilènes ont été presque inoffensifs dans cette rencontre européenne, à l’image de Mbappé. Le Français a eu une seule situation, et il a manqué le cadre (75e). Grâce à cette victoire, Liverpool (6e, 9 points) revient à hauteur des Merengue (5es, 9 points).



22:52 - Carreras reçoit un carton jaune (90e+4) Le latéral gauche du Real Madrid est arrivé en retard sur Chiesa. Xabi Alonso peste. Il est averti à son tour. Liverpool fonce vers la victoire !

22:50 - Le temps additionnel est connue (90e) Il y aura cinq minutes en plus dans ce Liverpool - Real Madrid ! Ce n'est pas du goût de Xabi Alonso. Il espérait plus de temps pour revenir dans cette partie.

22:48 - Kerkez reste au sol (88e) L'entrant a subi un gros choc dans un duel face à Tchouaméni. Il se plaint de la cheville gauche. Pendant ce temps, Brahim Diaz a pris la place de Valverde.

22:47 - Liverpool réalise deux changements (88e) Wirtz et Robertson quittent la pelouse sous les applaudissements. Chiesa et Kerkez vont jouer les dernières minutes.

22:45 - COURTOIS MAINTIENT L'ESPOIR POUR LE REAL ! (86e) Le gardien du Real Madrid a été, une nouvelle fois, immense devant Gakpo. L'attaquant de Liverpool a repris, à cinq mètres du but, un centre à mi-hauteur de Salah.

22:42 - Alexander Arnold est conspué (84e) À chaque fois que le latéral du Real Madrid touche le ballon, une bronca descend des tribunes d'Anfield. C'est une rude soirée pour l'enfant de la ville.

22:38 - Le Real Madrid effectue un changement (81e) Alexander Arnold entre sous les nombreux sifflets d'Anfield. Arda Güler rejoint le banc des remplaçants.

22:36 - Les Reds font deux changements (78e) Curtis Jones et Gakpo sont désormais sur la pelouse. Ekitiké et Mac Allister regagnent le banc.

22:34 - MBAPPÉ FAIT PASSER UN GROS FRISSON ! (75e) Sur un centre en retrait de Vinicus, à l'entrée de la surface de réparation, l'attaquant du Real Madrid a mis son pied en opposition. Le ballon a fui la lucarne au dernier des moments !

22:32 - Robertson réalise une belle intervention (74e) Le latéral gauche de Liverpool est venu couper un centre. Bellingham était en train de roder à cinq mètres du but des Reds.

22:28 - Les minutes filent à Anfield (72e) Peu à peu, le rythme de la partie est tombé. Les erreurs techniques se multiplient. Ce scénario convient à Liverpool.

22:26 - Le Real Madrid réalise un changement (69e) Xabi Alonso fait sortir Camavinga. Rodrygo a vingt minutes pour essayer de renverser ce choc.

22:24 - Le Real Madrid ne réagit pas (67e) Liverpool monopolise la possession depuis le but de Mac Allister. Les tribunes d'Anfield sont en feu !