Liverpool - Real Madrid : les Reds s'imposent, Mbappé a été fantomatique... le résumé
Dans une ambiance de folie à Anfield, Liverpool a fait chuter le Real Madrid (1-0), dans le cadre de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Mac Allister a été l'unique buteur.
22:55 - Liverpool s’impose dans le choc face au Real Madrid (1-0)
Au terme d’une partie rythmée, les Reds ont fait la différence en seconde période par l’intermédiaire de Mac Allister (1-0). L’Argentin a placé une tête à la retombée d’un coup franc de Szoboszlai (61e). Pendant la première heure de jeu, Courtois a retardé l’échéance à sept reprises. Les Madrilènes ont été presque inoffensifs dans cette rencontre européenne, à l’image de Mbappé. Le Français a eu une seule situation, et il a manqué le cadre (75e). Grâce à cette victoire, Liverpool (6e, 9 points) revient à hauteur des Merengue (5es, 9 points).
GET IN THERE!!! ???????? #UCL pic.twitter.com/b3aNb9gSQe— Liverpool FC (@LFC) November 4, 2025
22:52 - Carreras reçoit un carton jaune (90e+4)
Le latéral gauche du Real Madrid est arrivé en retard sur Chiesa. Xabi Alonso peste. Il est averti à son tour. Liverpool fonce vers la victoire !
22:50 - Le temps additionnel est connue (90e)
Il y aura cinq minutes en plus dans ce Liverpool - Real Madrid ! Ce n'est pas du goût de Xabi Alonso. Il espérait plus de temps pour revenir dans cette partie.
22:48 - Kerkez reste au sol (88e)
L'entrant a subi un gros choc dans un duel face à Tchouaméni. Il se plaint de la cheville gauche. Pendant ce temps, Brahim Diaz a pris la place de Valverde.
22:47 - Liverpool réalise deux changements (88e)
Wirtz et Robertson quittent la pelouse sous les applaudissements. Chiesa et Kerkez vont jouer les dernières minutes.
22:45 - COURTOIS MAINTIENT L'ESPOIR POUR LE REAL ! (86e)
Le gardien du Real Madrid a été, une nouvelle fois, immense devant Gakpo. L'attaquant de Liverpool a repris, à cinq mètres du but, un centre à mi-hauteur de Salah.
22:42 - Alexander Arnold est conspué (84e)
À chaque fois que le latéral du Real Madrid touche le ballon, une bronca descend des tribunes d'Anfield. C'est une rude soirée pour l'enfant de la ville.
22:38 - Le Real Madrid effectue un changement (81e)
Alexander Arnold entre sous les nombreux sifflets d'Anfield. Arda Güler rejoint le banc des remplaçants.
22:36 - Les Reds font deux changements (78e)
Curtis Jones et Gakpo sont désormais sur la pelouse. Ekitiké et Mac Allister regagnent le banc.
78’ - Jones and Gakpo come on for Mac Allister and Ekitike ????????— Liverpool FC (@LFC) November 4, 2025
[1-0] #UCL
22:34 - MBAPPÉ FAIT PASSER UN GROS FRISSON ! (75e)
Sur un centre en retrait de Vinicus, à l'entrée de la surface de réparation, l'attaquant du Real Madrid a mis son pied en opposition. Le ballon a fui la lucarne au dernier des moments !
22:32 - Robertson réalise une belle intervention (74e)
Le latéral gauche de Liverpool est venu couper un centre. Bellingham était en train de roder à cinq mètres du but des Reds.
22:28 - Les minutes filent à Anfield (72e)
Peu à peu, le rythme de la partie est tombé. Les erreurs techniques se multiplient. Ce scénario convient à Liverpool.
22:26 - Le Real Madrid réalise un changement (69e)
Xabi Alonso fait sortir Camavinga. Rodrygo a vingt minutes pour essayer de renverser ce choc.
22:24 - Le Real Madrid ne réagit pas (67e)
Liverpool monopolise la possession depuis le but de Mac Allister. Les tribunes d'Anfield sont en feu !
Majestic ???????????? pic.twitter.com/VyItNf2wwO— Liverpool FC (@LFC) November 4, 2025
22:21 - Liverpool prend l'avantage face au Real Madrid !
À la réception d'un coup franc de Szoboszlai, Mac Allister place une tête sous la barre transversale ! C'est mérité pour Liverpool, qui s'était procuré sept grosses occasions dans cette partie !
MACCAAAAA!!!!!!!!! ???? pic.twitter.com/KMJ69IC4oU— Liverpool FC (@LFC) November 4, 2025