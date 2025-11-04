Liverpool - Real Madrid : Mbappé dépasse une légende... chaîne, compos

Dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, Liverpool reçoit à Anfield, ce mardi 4 novembre, le Real Madrid de Kylian Mbappé.

Auteur d'un début de campagne parfait (trois victoires en trois journées), le Real Madrid (5e) fait face à un gros défi dans la reine des compétitions de clubs. Bien placé au classement (10e, 6 points), Liverpool veut basculer vers le top 8, qui permet de se qualifier directement pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Dans ce Liverpool - Real Madrid, les Merengue compteront plus que jamais sur Kylian Mbappé. La star du football mondial fait flamber les statistiques depuis le début de la saison : 13 buts, 2 passes décisives en 11 matchs joués. Double buteur face à Valence (4-0), l'ancien joueur du PSG en a profité pour rayer de la carte Thierry Henry. Avec 235 réalisations, Kylian Mbappé est devenu le troisième meilleur buteur français dans l'histoire des cinq grands Championnats. Désormais, le capitaine de l'équipe de France veut rattraper Karim Benzema, auteur de 281 buts (43 en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, 238 en Liga avec le Real), et de Bernard Lacombe et ses 255 réalisations en Ligue 1 (149 à Lyon, 137 à Bordeaux et 19 à Saint-Etienne).

Ce choc marque aussi les retrouvailles entre Liverpool et Alexander-Arnold. Le latéral a quitté son club formateur en fin de contrat. Une situation qui a fortement déplu les supporters des Reds. "J'aimerai toujours ce club. Je serai toujours un supporter de ce club. Quoi qu'il arrive, mes sentiments envers Liverpool resteront intacts. J'y ai des souvenirs qui resteront gravés à jamais et, peu importe l'accueil que je recevrai, cela ne changera rien. Ce sera un mélange d'émotions. Tout sera différent, même l'échauffement de l'autre côté du terrain… Mais ça fait partie du jeu !" L'international anglais a également avoué qu'il ne célébrerait pas devant ses anciens fans s'il marquait un but.

Face à la presse, Arne Slot a évoqué la plus grande menace des Merengue avant de Liverpool - Real Madrid : "Vinicius est si rapide, et il peut jouer contre 4 joueurs à la fois. On doit être attentif à lui. C'est un joueur incroyable pour le Real et il le restera tant qu'il est là-bas." Lors des cinq dernières rencontres face au Real Madrid, les Reds ont été battus à trois reprises, pour un nul et une victoire.

Dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe, la Ligue des Champions offre un choc étoiles : Liverpool - Real Madrid. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00. István Kovács (Roumanie) sera au sifflet.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Liverpool - Real Madrid. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Sport.

Pour suivre Liverpool - Real Madrid en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Sport.

La composition probable des Scousers pour ce Liverpool - Real Madrid : Mamardashvili – Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

La composition probable des Merengue pour ce Liverpool - Real Madrid : Courtois – Valverde, Militão, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Camavinga – Güler, Bellingham, Vinícius – Mbappé.