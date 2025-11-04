PSG - Bayern : Paris s'incline dans une soirée cauchemardesque, le résumé du match

En supériorité numérique pendant une mi-temps, le PSG a été battu par le Bayern (1-2), ce mardi en Ligue des champions, et a en plus perdu Dembélé et Hakimi, blessés. Découvrez le résumé du match.

En direct

23:25 - Le résumé du match: Paris perd gros contre le Bayern C'était un match attendu par l'Europe entière, mais le PSG n'était pas visiblement pas prêt pour faire face à la machine qu'est le Bayern Munich à l'heure actuelle. Fort de ses 15 victoires en 15 matchs depuis le début de saison, le club bavarois a pris les Parisiens à la gorge et ils ont pris l'avantage d'entrée par Luis Diaz, qui a bien conclu une récupération haute de ses coéquipiers (0-1, 4e). Impressionnants, les Bavarois continuent de bousculer les joueurs de Luis Enrique qui se montrent incapables de réagir et de développer leur jeu habituel. Sans parler de la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé (25e). Une erreur du capitaine Marquinhos permet en plus à Luis Diaz de doubler la mise à la demi-heure de jeu (0-2, 32e). Dans le temps additionnel, le Colombien gâche son excellent début de match en commettant un tacle dangereux sur Hakimi, obligé de sortir, blessé à la cheville gauche. Exclu logiquement (45e+7), Luis Diaz laisse ses coéquipiers à 10 contre 11 pour toute la deuxième période. L'entraîneur du Bayern Vincent Kompany choisit de recroqueviller son équipe devant la surface plutôt que d'essayer d'inscrire un troisième but et cette tactique va fonctionner, puisque le PSG ne parviendra pas à égaliser malgré une domination écrasante. Joao Neves aura beau réduire l'écart (1-2, 74e), Paris n'arrivera pas à tromper Manuel Neuer une deuxième fois, malgré plusieurs occasions dans la foulée (78e et 81e). Avec cette première défaite de la saison en Ligue des champions, le PSG connaît un coup d'arrêt et a en plus perdu pour une longue durée deux joueurs majeurs. Une vraie sale soirée.

23:18 - Le but de Joao Neves en vidéo Entré en cours de match, Joao Neves a bien failli être le facteur X de cette rencontre. Mais le Portugais a relancé le PSG en marquant d'une belle reprise de volée avant de manquer l'égalisation d'un cheveu (81e) sur une tête bien sentie. Découvrez son but en vidéo.

23:13 - Le PSG a perdu Dembélé et Hakimi En plus de cette défaite, le PSG a décidément vécu une mauvaise soirée puisque deux joueurs parisiens majeurs sont sortis sur blessure. Titulaire à la surprise générale, Ousmane Dembélé a rechuté et a dû sortir dès la 25e minute. Ensuite, dans le temps additionnel de la première période, Achraf Hakimi a dû sortir, touché à la cheville gauche après un tacle affreux de Luis Diaz, finalement exclu pour ce geste.

23:07 - Le PSG laisse la tête au Bayern Avec sa première défaite de la saison en Ligue des champions (1-2), le PSG n'est plus premier de la phase de poules de la Ligue des champions et glisse provisoirement à la 3e place. C'est le Bayern, avec 4 victoires en 4 matchs, qui s'empare de la tête du classement.

23:02 - C'est terminé ! Le PSG s'incline face au Bayern (1-2) ! C'est terminé au Parc des Princes ! Le PSG s'incline pour la première fois de la saison en Ligue des champions face au Bayern Munich (1-2). Luis Diaz a inscrit les deux buts bavarois (4e et 32e) avant d'être exclu pour un tacle qui a blessé Hakimi (45e+7). Joao Neves a marqué le seul parisien (74e).

22:59 - Neuer dans les airs Manuel Neuer soulage sa défense en allant chercher un ballon dévié par Laimer haut dans le ciel. Il reste encore deux minutes, au minimum, aux Parisiens pour égaliser.

22:56 - Cinq minutes de temps additionnel L'arbitre accorde cinq minutes de temps additionnel pour cette deuxième période entre le PSG et le Bayern. Et cela paraît peu, vu les gains de temps incessants des joueurs bavarois depuis le reprise...

22:55 - Le tir puissant de Lee Après une longue séquence parisienne, Kang-in Lee frappe après avoir repiqué dans l'axe mais le ballon fuit le cadre finalement. C'était parti fort.

22:54 - Bayern: Kane remplacé Nouveau changement du côté du FC Bayern. Harry Kane est remplacé par Leon Goretzka pour les dernières minutes, et cela ne laisse aucun attaquant ou milieu offensif côté allemand sur le terrain.

22:52 - Vitinha s'essaye encore de loin Après un nouveau corner parisien joué rapidement, Vitinha parvient à frapper mais est trop loin pour inquiéter Neuer qui capte le ballon avant de dégager le plus loin possible au pied.

22:50 - Nuno Mendes averti à son tour Nuno Mendes semble nerveux et énervé par le comportement des joueurs du Bayern. Il écope d'un carton jaune et ses coéquipiers lui demandent de se calmer, comme son coach d'ailleurs.

22:49 - Laimer reste au sol, Stanisic averti Les joueurs bavarois restent au sol après chaque contact pour tenter de gagner du temps, comme Laimer cette fois. Les Bavarois réclament une faute mais l'arbitre n'est pas d'accord et inflige un carton jaune à Stanisic.

22:47 - Joao Neves de la tête ! Joao Neves passe tout près du doublé ! Sur un corner joué à trois, Lee finit par centrer et trouver Neves qui reprend de la tête mais le ballon fuit le cadre pour quelques centimètres. Neuer n'avait pas bougé.

22:46 - Bayern: Olise remplacé Vincent Kompany effectue un changement dans cette fin de match et le signal est clair de la part de l'entraîneur du Bayern. Michael Olise est remplacé par le défenseur sud-coréen Kim.

22:43 - Neuer intervient devient Zaïre-Emery ! Parfaitement servi dans la profondeur dans la surface, Warren Zaïre-Emery tente de piquer son ballon devant Neuer mais le gardien allemand détourne d'une main ferme. Bel arrêt du portier du Bayern.

22:40 - BUT ! Paris reprend espoir grâce à Neves (1-2) ! Le PSG reprend espoir dans cette fin de match ! Sur un centre plongeant de Lee depuis la droite, Joao Neves reprend de volée en tombant et trompe Neuer. Le PSG n'est plus mené que d'un but alors qu'il y a encore plus de 15 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Sans compter le temps additionnel...

22:38 - Neuer continue de perdre du temps Manuel Neuer continue de jouer avec le feu en prenant énormément de temps pour relancer chaque six mètres. Il a déjà pris un carton jaune au début de la seconde période.

22:35 - Chevalier capte le tir d'Olise Sur un contre mené presque tout seul par Stanisic, Olise est finalement servi dans la surface par l'international croate et reprend en première intention mais Chevalier capte facilement le ballon.

22:34 - Neuer devant Vitinha ! Sur un corner mal dégagé par la défense bavaroise, Vitinha déclenche une frappe puissante plein axe mais Manuel Neuer se détend bien pour détourner sur sa ligne.

22:32 - PSG: Barcola et Ruiz sortent Luis Enrique effectue deux changements d'un coup à 25 minutes de la fin de la rencontre. Bradley Barcola et Fabian Ruiz sont remplacés respectivement par Gonçalo Ramos et Joao Neves.

22:31 - Kvaratskhelia frappe ! Parfaitement trouvé dans la surface par Vitinha, Kvaratskhelia frappe après un bon contrôle mais Neuer capte le ballon en deux temps.

22:27 - Olise en solitaire Michael Olise réussit un raid solitaire sur près de 50 mètres avant de tirer à l'entrée de la surface mais il manque un peu son geste et ça sort finalement loin du but de Chevalier. Un peu de fatigue, peut-être.

22:23 - Le Bayern recroquevillé Après une vraie démonstration en première période, le Bayern joue maintenant recroquevillé devant sa surface à cause de son infériorité numérique. Mais les Parisiens ne trouvent pas plus de solution.

22:20 - Barcola manque son geste Sur un bon centre de Nuno Mendes, Bradley Barcola est bien placé pour reprendre du gauche mais manque son geste et le ballon repart même vers l'arrière. L'ailier parisien est en manque criant de confiance.