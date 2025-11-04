PSG - Bayern : Neuer et les Bavarois veulent "faire mal" aux Parisiens

Le PSG affronte le Bayern Munich pour le choc très attendu de la phase de poules de la Ligue des champions ce mardi soir (21 heures).

C'est le match attendu par toute l'Europe du football cet automne. Après avoir remporté un premier choc au sommet à Barcelone le 1er octobre dernier (1-2), le PSG va pouvoir se jauger face à un autre grand club européen, le Bayern Munich, ce mardi soir lors de la 4e journée de la Ligue des champions. C'est tout simplement un match entre les deux premiers du classement de cette phase de poules de la C1, puisque les deux clubs ont chacun remporté leurs trois premiers matchs.

Mais c'est certainement le Bayern qui impressionne le plus ces dernières semaines. Le club bavarois reste une série impressionnante de 15 victoires d'affilée toutes compétitions. Même Luis Enrique a tenu à féliciter l'équipe allemande. "Si on parle des résultats depuis quinze matches, c'est incroyable, a expliqué l'entraîneur espagnol du PSG. Quand on voit qu'on a du mal, nous, à gagner trois ou quatre fois de suite, alors quinze victoires, c'est incroyable, le Bayern a beaucoup de mérite."

Le PSG à la peine en L1

Par ces déclarations, Luis Enrique essaye certainement de déplacer la pression loin de son équipe, qui paraît bien moins rayonnante depuis quelques semaines. S'ils ont fait carton plein en Ligue des champions, les Parisiens sont plus à la peine en championnat, avec seulement trois victoires lors des sept derniers matchs de Ligue 1. Samedi dernier, contre Nice, il a ainsi fallu attendre la dernière minute du temps additionnel pour assister au but vainqueur de Gonçalo Ramos (1-0).

De quoi aiguiser l'appétit des Bavarois, qui ont hâte de se mesurer aux champions d'Europe en titre. " On ne peut pas dire qui est favori, a assuré Manuel Neuer en conférence de presse. Ça se jouera sur des détails, sur la classe individuelle aussi. (...) Il faudra absolument être bien réveillé (rires). C'est un adversaire rapide et très fort, mais on a envie de leur faire mal."

Les compos de PSG - Bayern : Dembélé remplaçant ?

Pour ce choc face au Bayern, Luis Enrique ne compte que deux absents de marque, Zabarnyi (suspendu) et Doué (blessé). Reste à savoir quels choix fera l'entraîneur espagnol avec ses joueurs qui reviennent de blessure ou qui jouent beaucoup, comme Neves, Ruiz, Barcola, Zaïre-Emery ou Marquinhos. Mais aucun risque ne sera pris avec Ousmane Dembélé, qui a ressenti des douleurs après le succès contre Nice (1-0) samedi dernier.

Le onze de départ probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, F. Ruiz (ou Zaïre-Emery) - Kvaratskhelia, Mayulu (ou Dembélé), Barcola.

Du côté du Bayern, Vincent Kompany ne compte que trois absents, de longue date. Il s'agit de Jamal Musiala, Alphonso Davies et Hiroki Ito. Harry Kane devrait logiquement mener l'attaque bavaroise, tandis que trois joueurs français pourraient débuter : Sacha Boey, Dayot Upamecano et Michael Olise.

Le onze de départ probable du Bayern​​​​ : Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane.

Heure, chaîne, comment voir PSG - Bayern en direct

Ce match entre le PSG et le Bayern Munich ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le PSG et le Bayern à partir de 21 heures ce mardi 4 novembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Bayern ?

Pour ce choc de Ligue des champions, le PSG est donné légèrement favori par les différents sites de paris sportifs pour cette rencontre au Parc des Princes. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 2,2 et 2,4 tandis que celle d'une victoire des Allemands à Paris se situe entre 2,4 et 2,6. La cote pour un match nul est souvent comprise entre 3,5 et 4.