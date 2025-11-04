Un entraîneur est victime d'une crise cardiaque pendant un match et décède : ses joueurs sont anéantis
Agé de 45 ans, l'entraîneur n'a pas pu être réanimé sur le terrain.
Scène horrible dans un match de foot. Mladen Zizovic, l'entraîneur bosnien du FK Radnicki 1923 en première division serbe, est décédé à l'âge de 45 ans des suites d'une crise cardiaque survenue à la 22e minute lors d'un match contre Mladost. Le match, qui avait repris après l'hospitalisation de l'entraîneur, a été suspendu suite à l'annonce du décès de Zizovi, provoquant l'effondrement des joueurs sur le terrain.
IN MEMORIAM:— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 3, 2025
(1980 2025)
1923, , 45. Mozzart Bet pic.twitter.com/Rc2FzcFQUn
"La Fédération serbe de football a appris avec une profonde tristesse et une grande incrédulité le décès soudain de Mladen Zizovic, entraîneur du FK Radnički 1923, survenu pendant le match de Super League serbe Mozzart Bet opposant Mladost au Radnički 1923 à Lucani. Sa disparition prématurée représente une immense perte pour toute la communauté du football" a lancé la Fédération.