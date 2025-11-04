Les wonderkids et pépites à recruter si vous voulez tout casser dans Football Manager 2026
Le jeu est officiellement sorti ce mardi 4 novembre, découvrez nos pépites.
Vous avez acheté Football Manager 2026, vous avez décidé de jouer avec une petite formation afin de la faire monter au sommet du football mondial, vous cherchez certainement quels pépites vous devez recruter pour créer votre équipe de rêve dans quelques années. Mais attention, certains joueurs sont très difficiles à avoir, les sommes atteignent parfois déjà les 100 000 millions pour un gamin de 18 ans qui n'a encore rien prouvé. Voici tout de même une liste des joueurs que vous pouvez tenter de recruter dans vos premières années de jeu. Vous pouvez également lire notre test du jeu en dessous.
Gardiens
- Ferran Quetglas - 20 ans - Real Madrid
- Guillaume Restes - 20 ans - Toulouse
- Quenten Attigah - 16 ans - AZ Alkmaar
- Mike Penders - 19 ans - Chelsea
Défenseurs
- Dean Huijsen - 20 ans - Real Madrid
- Pau Cubarsi - 18 ans - Barcelone
- Leny Yoro - 19 ans - Manchester United
- Willy Kamwala - 20 ans - Villarreal
- Joane Gadou - 18 ans - RB Salzburg
- Matteo Palma - 17 ans - Udinese
- Yarek Gasiorowski - 20 ans - PSV
- Myles Lewis-Skelly - 18 ans - Arsenal
- Saba Kharebashvili - 16 ans - Dinamo Tbilisi
- Lewis Hall - 20 ans - Newcastle
- Nico O'Reilly - 20 ans - Manchester City
- Rico Lewis - 20 ans - Manchester City
- Alex Jimenez - 20 ans - AC Milan
Milieux
- Andres Chema - 20 ans - Stuttgart
- Marc Bernal - 18 ans - FC Barcelone
- Kennet Eichorn - 15 ans - Hertha BSC
- Nathan De Cat - 16 ans - Anderlecht
- Noah Sadiki - 20 ans - Sunderland
- Arthur Vermeeren - 20 ans - Red Bull Leipzig / OM
- Joao Neves - 20 ans - PSG
- Gavi - 20 ans - Barcelone
- Archie Gray - 19 ans - Tottenham
- Ayyoub Bouaddi - 17 ans - Lille
- Kees Smit - 19 ans - AZ Alkmaar
- Abdellah Ouazane - 16 ans
- Franco Mastantuano - 17 ans - Real Madrid
- Rodrigo Mora - 18 ans - FC Porto
- Luca Williams-Bernett - 16 ans - Tottenham
- Arda Guler - 20 ans - Real Madrid
- Nico Paz - 20 ans - Como
- Lucas Bergvall - 19 ans
Attaquants
- Alejandro Garnacho - 21 ans - Chelsea
- Mec Gabriel - 17 ans - Grêmio
- Said El Mala - 18 ans - FC Köln
- Désiré Doué - 20 ans - PSG
- Ethan Nwaneri - 18 ans - Arsenal
- Yankuba Minteh - 20 ans - Brighton
- Estevao - 18 ans - Chelsea
- Lamine Yamal - 18 ans - Barcelone
- Endrick - 19 ans - Real Madrid
- Vitor Roque - 20 ans - Palmeiras
- Francesco Pio Esposito - 20 ans - Inter
- Mathys Tel - 20 ans - Tottenham
- Dastan Satpayev - 17 ans - Almaty, rejoindra Chelsea
- Ibrahim Mbaye - 17 ans - PSG
- Francisco Camarda - 17 ans - Milan AC