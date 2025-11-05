DIRECT. OM - Atalanta : une rencontre déjà décisive en Ligue des champions, suivez le match

L'Olympique de Marseille reçoit l'Atalanta ce mercredi à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions. Suivez le match en direct.

En direct

20:49 - La série noire de l'OM Face aux clubs italiens, l'OM n'a pas vraiment pris l'habitude de gagner. Bien au contraire. Les Phocéens ont fait neuf matchs de suite face à des formations transalpines sans le moindre succès (6 défaites, 3 nuls).

20:42 - L'Atalanta, le meilleur ennemi de De Zerbi Cet OM - Atalanta est très particulier pour Roberto De Zerbi. Le technicien italien de l'OM entretient une haine viscérale de l'Atalanta car il était un fervent supporteur du grand rival Brescia. L'Equipe révèle même que l'entraineur marseillais aurait un tatouage anti-Atalanta sur le dos.

20:35 - Mauvais souvenir pour l'OM L'OM et l'Atalanta n'ont pas besoin d'aller loin dans leurs souvenirs pour se remémorer de leur dernière confrontation. Lors de la saison 2023-2024, les deux formations s'étaient retrouvés en demi-finale de la Ligue Europa. Les Italiens avaient pris la meilleure sur la double confrontation (1n, 1v) avant de soulever le trophée.

20:28 - La situation au classement Cet OM - Atalanta marquera assurément un tournant dans cette Ligue des champions pour les deux équipes. Les Phocéens occupent la 22e place avec trois points et a un petit point de retard sur son adversaire du soir qui est situé à la 19e place. L'équipe qui s'impose ce soir pourrait faire un bond au classement. En revanche, la défaite pourrait faire très mal et hypothéquerait presque déjà les chances de l'une de ses deux équipes de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la compétition.

20:21 - L'Atalanta traverse une crise Et si l'OM a retrouvé le chemin du succès, le week-end dernier, l'Atalanta n'a pas connu la même joie. Les joueurs d'Ivan Juric ont perdu sur la pelouse d'Udinese (0-1) et ont enchainé une sixième rencontre sans la moindre victoire. Le coach de la Dea est même en sursis et un mauvais résultat pourrait lui coûter sa place sur le banc bergamasque.

20:14 - L'OM a repris sa marche en avant Avant ce OM - Atalanta, les Olympiens ont réussi à retrouver goût à la victoire en s'imposant sur la pelouse d'Auxerre en Ligue 1 (1-0). Un deuxième succès de suite ferait énormément de bien à l'équipe de Roberto De Zerbi qui vient de perdre en Ligue des champions face au Sporting (1-2).

20:07 - De Zerbi a choisi ses onze hommes Roberto De Zerbi a dû faire face à une véritable cascade de blessures. Et face à ces gros pépins physiques, le technicien italien a choisi. Garcia, initialement pas qualifié pour la Ligue des champions, est titulaire ce soir. Le XI de l'OM : Rulli - Murillo, Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Garcia - Højbjerg, O'Riley - Greenwood, Aubameyang, Paixão. Le XI de l'Atalanta : Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Ahanor - Zappacosta, Ederson, De Roon, Bellanova - De Ketelaere, Krstovic, Lookman.