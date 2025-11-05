OM - Atalanta : une véritable hécatombe du côté de Marseille avant un match décisif

L'Olympique de Marseille reçoit l'Atalanta ce mercredi à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions.

En ce moment, l'OM souffle le chaud et le froid. Un temps sur une forme étincelante, les derniers matchs des Olympiens sont bien plus compliqués. Sur la pelouse d'Auxerre, le week-end dernier, Marseille a retrouvé le succès en s'imposant sur le plus petit des scores (1-0). Avant cette victoire, les joueurs de Roberto De Zerbi étaient restés sur trois matchs sans le moindre succès. À la 18e place de la Ligue des champions, un autre résultat qu'une victoire serait une contre-performance pour des Olympiens ambitieux.

Avec un petit point de plus, l'Atalanta occupe la 17e place de la Ligue des champions. Les Bergamasques n'ont plus gagné depuis le 30 septembre 2025 et ont enchainé six matchs de suite sans victoire. En déplacement en France, l'Atalanta risque d'avoir des mauvais souvenirs puisque les Transalpins n'ont jamais gagné dans l'Hexagone avec deux matchs nuls et deux défaites en quatre matchs. L'entraineur de l'Atalanta Ivan Juric est même en sursis et pourrait être limogé en cas de mauvais résultat à Marseille.

A quelle heure débute le match OM - Atalanta ?

Le match OM - Atalanta débutera à 21h ce mercredi soir. Cette rencontre de la 4e journée de la Ligue des champions se déroulera au Stade Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne TV est diffusée OM - Atalanta ?

OM - Atalanta sera diffusé sur Canal++. L'Espagnol José Maria Sanchez sera l'arbitre de cette rencontre de Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Atalanta ?

MyCanal proposera une diffusion streaming. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour OM - Atalanta ?

Roberto De Zerbi va devoir composer sans beaucoup de joueurs pour la réception d'Atalanta. Le technicien italien est confronté à une véritable hécatombe. Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Hamed Traoré, Amine Gouiri, Leonardo Balerdi, Bilal Nadir et Timothy Weah sont blessés alors qu'Emerson est suspendu. "D'après vous, est-ce que je suis content de jouer un match de Ligue des champions avec 8-9 joueurs blessés? Dans les analyses, il faut tout considérer", a assuré De Zerbi. Le XI probable de l'OM : Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd, Garcia - Højbjerg, O'Riley, Gomes - Greenwood, Aubameyang, Paixão.

Le XI probable de l'Atalanta : Carnesecchi - Kossounou, Hien, Ahanor - Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi - Pasalic - De Ketelaere, Lookman.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Atalanta ?

Betclic : OM 1,89 / Nul 3,60 / Atalanta 3,17

Unibet : OM 1,90 / Nul 3,60 / Atalanta 3,15

Winamax : OM 1,95 / Nul 3,65 / Atalanta 3,25