Heure et chaîne TV de la 4e journée de Ligue des champions
Découvrez le programme complet de la journée de Ligue des champions.
Les Parisiens affrontent le Bayern Munich dans un choc de la 4e journée de Ligue des champions. Premiers et deuxièmes au classement de la Ligue, les deux équipes se battent pour savoir quelle est la meilleure équipe européenne actuellement. On oubliera pas dans ce multi Ligue des champions le choc entre Liverpool et le Real Madrid ou encore le déplacement très lointain de Monaco sur la pelouse de Bodo Glimt. On suivra également ce mercredi la rencontre entre l'OM et l'Atalanta ou le match entre les Belges de Bruges face au grand Barça.
Mardi 4 novembre
- Slavia Prague - Arsenal à 18h45 sur CANAL+ FOOT
- Naples - Francfort à 18h45 sur CANAL+ SPORT
- Paris SG – Bayern Munich à 21h sur CANAL+ FOOT
- Liverpool – Real Madrid à 21h sur CANAL+ SPORT
- Bodo/Glimt – Monaco à 21h sur CANAL+ SPORT 360
- Juventus – Sporting à 21h sur CANAL+ Live 4
- Tottenham - Copenhague à 21h sur CANAL+ Live 5
- Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise à 21h sur CANAL+ Live 6
- Olympiakos – PSV Eindhoven à 21h sur CANAL+ Live 7
- Multiplex à 21h sur CANAL+
Mercredi 5 novembre
- Qarabag - Chelsea à 18h45 sur CANAL+ FOOT
- Pafos – Villarreal à 18h45 sur CANAL+ SPORT
- OM – Atalanta à 21h sur CANAL+
- Manchester City – Dortmund à 21h sur CANAL+ FOOT
- Club Bruges – FC Barcelone à 21h sur CANAL+ SPORT
- Inter Milan – Kaïrat Almaty à 21h sur CANAL+ Live 4
- Newcastle – Athletic Bilbao à 21h sur CANAL+ Live 5
- Benfica - Leverkusen à 21h sur CANAL+ Live 6
- Ajax - Galatasaray à 21h sur CANAL+ Live 7
- Multiplex à 21h sur CANAL+ SPORT 360