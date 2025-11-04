"Ce sera difficile, je vais pleurer" : les confidences de Cristiano Ronaldo sur sa retraite qui arrive "bientôt"

Cristiano Ronaldo a évoqué sa retraite et son après carrière dans une interview réalisée par le journaliste Piers Morgan.

La star portugaise Cristiano Ronaldo a annoncé qu'il préparait sa retraite dans l'interview réalisée par Piers Morgan. "Bientôt, mais je pense que je serai prêt. Ce sera dur, bien sûr. Ce sera difficile, oui. Je pleurerai probablement, oui. Oui, c'est normal. Et je suis quelqu'un qui pleure facilement. Je ne refoule pas mes sentiments. Je suis sincère. Je suis une personne ouverte. Ce sera dur, mais je me prépare pour mon avenir depuis l'âge de 25, 26, 27 ans. Alors je pense que je serai capable de gérer cette pression", a déclaré le joueur.

Un choix difficile car le foot représente toute sa vie et rien ne le remplacera. " Rien ne peut se comparer à l’adrénaline que l’on ressent au football lorsqu’on marque un but. Comme je le disais, toute chose a un début et une fin. Alors je pense que je serai prêt. Mais j'ai d'autres passions. Je vais avoir plus de temps pour moi. Je vais avoir plus de temps pour ma famille, pour élever mes enfants , surtout Bella, qui a trois ans et qui me manque beaucoup quand je voyage et que je passe autant de jours à l'hôtel avec l'équipe" a-t-il indiqué.