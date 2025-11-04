"Trump est une personne qui peut aider à changer le monde" : l'avis politique très tranché de Cristiano Ronaldo

Le Portugais a livré un avis personnel sur le président des Etats-Unis à l'occasion d'une interview diffusée ce mardi 4 novembre.

Une sortie qui va faire parler. Dans sa longue interview accordée à Piers Morgan, le Portugais a donné un avis politique très rare. Selon ses propos, le président des Etats Unis Donald Trump est l'une des personnes qui peuvent aider à changer le monde. Une sortie pas vraiment étonnante car le Portugais avait déjà offert un présent à Donald Trump.

L'homme d'État portugais Antonio Costa, président du Conseil européen, avait offert à Donald Trump un maillot dédicacé par Cristiano Ronaldo à l'occasion du sommet du G7 en juin dernier. "J'aime ça, jouer pour la paix ", avait déclaré le président américain en recevant son cadeau, en réponse au message écrit par CR7 et lu à voix haute par Antonio Costa : " Au président Donald J. Trump. Jouer pour la paix".