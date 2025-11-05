Bruges - Barcelone : "S'il est prêt, il jouera", Hansi Flick entretient le suspense autour de Lamine Yamal

Ce mercredi soir, le FC Barcelone affronte Bruges lors de la quatrième journée de la Ligue des champions. Pour cette affiche européenne, Hansi Flick est resté flou sur la présence de Lamine Yamal au coup d'envoi.

12e de la Ligue des champions après deux victoires à Newcastle (1-2) et contre l'Olympiakos (6-1) et une défaite face au Paris Saint-Germain (1-2), le FC Barcelone se déplace en Belgique ce mercredi soir pour affronter le Club Bruges. Une affiche de la quatrième journée qui pourrait permettre aux Blaugranas d'intégrer le Top 8 en cas de victoire. Pour l'emporter, Hansi Flick pourra compter sur ses cadres De Jong, Koundé, Olmo, alors qu'il a entretenu le flou autour de la présence de Lamine Yamal. Blessé plus tôt dans la saison, l'ailier espagnol est préservé par son entraîneur. En conférence de presse, l'Allemand a été interrogé à ce propos : "Il s'est bien entraîné et nous travaillons dur pour le maintenir en forme. S'il est prêt à jouer, il jouera". Face à Bruges, Pedri (lésion musculaire), Joan Garcia (genou), Gavi (genou), Raphinha (cuisse) et Ter Stegen (dos) manquent à l'appel.

Flick redoute Bruges

Face aux médias, Hansi Flick a été clair. Ce match en Belgique a tout du match piège : "Ils pressent bien. Ce sera certainement un match difficile, d'autant plus qu'ils pourront compter sur le soutien de leur public. J'ai beaucoup de respect pour le Club, mais nous voulons les trois points. Notre dynamique de groupe est très bonne, meilleure qu'auparavant, et c'est bon signe. Il n'y a plus de matchs faciles. Ils aiment avoir le ballon et presser. Je pense que ce sera un match similaire à celui contre Elche".

Lewandowski serein

Alors que son contrat se termine en juin prochain avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski n'a toujours pas marqué en Ligue des champions cette saison. Une disette offensive qui ne préoccupe pas le Polonais, présent en conférence de presse hier aux côtés de son entraîneur : "Je suis surtout occupé par demain et par le reste de la saison. Si je joue, je donnerai le meilleur de moi-même pour aider l'équipe. J'ai pleine confiance et je reste serein. Chaque point est très important. L'année dernière, de nombreuses équipes ont eu du mal à se qualifier. Pour le moment, nous nous concentrons uniquement sur la manière dont nous pouvons gagner ce match. Je vais faire de mon mieux pour rester en forme cette saison et marquer le plus de buts possibles".

À quelle heure débute Bruges - Barcelone ?

Le coup d'envoi du match de la 4e journée de la Ligue des champions opposant Bruges au FC Barcelone est prévu mercredi 5 novembre à 21h00 au Jan Breydel Stadion de Bruges (Angleterre). L'Anglais Anthony Taylor sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Bruges - Barcelone ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Sport diffusera la rencontre entre les Bleu et Noir et les Blaugranas.

Comment suivre Bruges - Barcelone en streaming ?

Si vous souhaitez regarder l'affiche de la Ligue des champions entre l'équipe belge et les Catalans sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Bruges - Barcelone ?

Bruges : Jackers (G) - Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer - Audoor, Stankovic, Vanaken - Forbs, Tresoldi, Tzolis.

Barcelone : Scszesny (G) - Kounde, Cubarsi, Araujo, Baldé - Casado, De Jong - Yamal, Olmo, Rashford - Torres.

Quels sont les pronostics de Bruges - Barcelone ?