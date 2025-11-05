Bruges - Barcelone : dans un match fou, le Barça évite le pire, le résumé

Ce mercredi soir, le FC Barcelone s'est fait peur ! Les Blaugranas ont arraché le nul dans un match renversant à Bruges (3-3) en Ligue des champions. Jusqu'au coup de sifflet final, le Barça est passé proche de s'incliner en Belgique.

23:20 - Yamal a tout donné Sur son aile droite, Lamine Yamal a provoqué, dribblé et tout donné pour éviter au Barça de repartir avec 0 point de Bruges. L'ailier a illuminé le match avec un nouveau but venu d'ailleurs. Revivez le but dans les conditions du direct en vidéo :

23:15 - Forbs étincelant Auteur d'un doublé ce soir, Carlos Forbs a révélé définitivement son talent aux yeux du monde entier. Intenable du coup d'envoi à sa sortie, l'ailier a mis l'arrière garde et BBaldé en grande difficulté avant d'être élu homme du match. À 21 ans et 231 jours, il devient le plus jeune joueur à avoir marqué et délivré une passe décisive lors d'un match de Ligue des champions contre Barcelone, dépassant David Beckham (23 ans et 137 jours).

23:10 - Une première à Bruges En première période, les joueurs de Bruges ont inscrit deux buts en près d'un quart d'heure. C'est la première fois que Barcelone encaisse deux buts en Ligue des champions dans les 16 premières minutes et 35 secondes.

23:05 - Une défense qui prend l'eau Barcelone a encaissé des buts lors de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues (14 buts au total), sa pire série sans match sans encaisser de but depuis mars 2013 (13 matchs, 21 buts encaissés).

23:00 - Un match riche Ce soir, le FC Barcelone et Bruges ont inscrit six buts dans un match complètement fou où les deux équipes se sont rendues coups pour coups.

22:57 - C'est terminé ! (3-3) Dans un match génial et renversant, le FC Barcelone et Bruges se quittent sur un match nul (3-3).

22:56 - Ordonez à l'affut (3-3, 90+8e) Bardghji provoque et centre mais Ordonez se jette littéralement pour repousser le danger.

22:55 - Lewandowski hors-jeu (3-3, 90+6e) Parti du couloir gauche, Bardghji frappe et le ballon termine dans les pieds de Lewandowski, signalé hors-jeu.

22:52 - Derniers remplacements (3-3, 90+4e) Martin et Cubarsi prennent les places de Baldé et Garcia pour ces dernières minutes.

22:51 - But refusé (3-3, 90+2e) Finalement, Vermant a touché Szczesny sur son tacle. Anthony Taylor va voir l'action à la VAR et annule le quatrième but belge.

22:49 - Jan Breydel s'embrase ! (4-3, 90e) À l'entame des six minutes de temps additionnel, Vermant enflamme Bruges ! L'attaquant va presser Szczesny qui perd le ballon avec un dribble derrière la jambe d'appui. Il pousse le cuir dans le but vide.

22:48 - Garcia en sang (3-3, 90e) Eric Garcia est furieux ! Le défenseur a été violemment percuté dans les airs par Vermant.

22:46 - Le Barça pousse (3-3, 88e) Le FC Barcelone ne veut pas se contenter du match nul. Les frappes se multiplient à l'image de Fermín López et Dani Olmo, mais ce n'est pas cadré.

22:45 - Rentrée et sortie ! (3-3, 87e) Tout juste entré en jeu, Audoor est contraint de céder sa place, touché à l'adducteur. Le milieu cède sa place à Vetlesen.

22:44 - Fermin s'en sort bien (3-3, 86e) Énorme tacle de Fermin sur Diakhon et l'Espagnol s'en sort avec un carton jaune.

22:43 - Onyedika acclamé (3-3, 84e) Touché, Onyedika cède sa place au milieu de terrain à Audoor.

22:41 - Joueur blessé (3-3, 83e) De retour de blessure ce soir, Onyedika reçoit des soins, tandis que Bardghji prend la place de Rashford pour le Barça.

22:40 - Olmo fait faute (3-3, 82e) Perte de balle de Yamal devant la surface et Stankovic veut s'échapper. Dani Olmo le retient par le haut du maillot.

22:39 - Diakhon averti (3-3, 81e) Parti depuis la ligne médiane, Lamine Yamal crochète Diakhon et se projette. L'ancien rémois commet une faute involontaire et écope d'un carton jaune.

22:38 - Diakhon fait frémir Jan Breydel ! (3-3, 79e) En duel, Diakhon provoque Koundé avant d'enrouler. Le ballon effleure la lucarne gauche catalane.

22:37 - Forbs sort (3-3, 78e) Vermant et Diakhon prennent les places de Tresoldi et Forbs pour la fin de match.

22:36 - Yamal fait plier Bruges ! (3-3, 77e) Tête basse pour les joueurs de Bruges ! Une énième fois, Yamal provoque Seys avant de centrer. Tzolis touche le ballon de la tête qui trompe Jackers avant de finir au fond des filets. 3-3 dans ce match fou.

22:34 - Frappe non cadrée (3-2, 76e) Le jeu penche clairement à droite pour le FC Barcelone. Lamine Yamal frappe mais ça s'envole à côté des cages de Bruges.

22:33 - Le Barça pousse (3-2, 75e) En un-contre-un, Lamine Yamal provoque Seys mais son centre est totalement manqué. Six mètres.