Hansi Flick veut partir, Yamal responsable, énorme coup de tonnerre à Barcelone

Le technicien allemand aurait annoncé son départ à son staff.

Une nouvelle totalement inattendue est en train de frapper la Catalogne à quelques heures du match de Ligue des champions contre Bruges. Selon le journal espagnol ABC, Hansi Flick aurait fait part à son staff de sa volonté de quitter son poste d'entraîneur du FC Barcelone à la fin de la saison après seulement deux ans à sa tête.

Si les résultats ne sont pas incroyables depuis le début de la saison, il aurait évoqué sa frustration à ses adjoints face à l'inconstance des joueurs et au manque de soutien de la direction. Il déplorerait le manque d'engagement de son effectif à qui il reprocherait de mal gérer les éloges reçues. Et un joueur cristalliserait l'exaspération de Flick, Lamine Yamal. Selon le média espagnol, un voyage à Milan autorisé par le club après la défaite à Madrid au lieu de rentrer à Barcelone avec ses coéquipiers a énervé le coach. Des privilèges accordés à l'international comme le fait d'être le seul à se faire servir à table par un employé du club lors des buffets prévus en déplacement alors que ses coéquipiers se servent eux-mêmes énerve profondément le technicien allemand. Flick n'aurait pas prévenu son président Joan Laporta, ni le directeur sportif Deco de sa volonté de partir. Le président a d'ailleurs balayé les rumeurs depuis Bruges. "L'équipe progresse, elle est sur une pente ascendante. Je sais que Hansi Flick est très heureux et impatient de retrouver le stade, qui aura une capacité de 105 000 spectateurs."