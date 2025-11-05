Hakimi : on en sait plus sur sa blessure, son état de santé

Le Marocain est sorti blessé lors de la rencontre face au Bayern Munich ce mardi 4 novembre.

Blessé lors de la rencontre de Ligue des champions face au Bayern Munich, le Marocain est touché à la cheville à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations après un tacle très violent de Luis Diaz, expulsé après la faute. Pour le moment, le PSG n'a pas encore communiqué officiellement sur l'état de santé du Marocain, mais on en sait tout de même un peu plus selon certaines sources.

Selon Julien Froment, journaliste pour France Info, l'international marocain (27 ans) souffrirait d'une entorse qui pourrait l'éloigner des terrains "entre quatre et six semaines". D'autres infos évoquent une blessure au ligament et une potentielle opération qui pourrait éloigner le Marocain pendant deux mois. Il louperait donc les deux premières rencontres de la CAN qui débute la dernière semaine de décembre. Selon RMC, il n'y a pas de fracture détectée et il s'agit bien d'une grosse entorse, mais les ligaments internes de la cheville gauche sont touchés. On parlerait d'une indisponibilité entre six et huit semaines et ne devrait donc pas rejouer en 2025 avec Paris.

"Les images montrent un choc direct et une torsion de la cheville gauche pouvant entraîner une entorse plus ou moins grave (arrachement osseux, rupture ligamentaire,…) voire une fracture malléolaire ou bimalléolaire ", avait notamment expliqué le Dr. Gérald Kierzek, directeur médical du site Doctissimo. Le latéral droit est en tout cas sorti du stade mardi soir avec des béquilles et le pied en boite...