Le calendrier de la CAN 2025 à télécharger en PDF
La Coupe d'Afrique des Nations débute le 21 décembre prochain, découvrez le calendrier.
Fin d'année rime avec Coupe d'Afrique des Nations. L'édition 2025 de la CAN se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il s'agit de la 35e édition et seulement la deuxième fois que le Maroc l'organise après 1988. Pour rappel, ce n'était pas le Maroc qui était l'hôte annoncé, mais la Guinée. En effet, les droits d'accueil lui ont été retirés après avoir affirmé son insuffisance dans les préparatifs d'accueil. Pour cette compétition, six groupes de quatre équipes ont été annoncés. La phase de poules se déroulera du 21 décembre au 31 décembre avant la phase finale du 3 janvier au 18 janvier 2026, date de la finale.
Télécharger et imprimer notre calendrier de la CAN 2025 au format PDF
Grâce à ce calendrier en format PDF, vous pouvez le télécharger et cocher tous les matchs que vous voulez suivre et ne rien louper de cette Coupe d'Afrique des Nations.