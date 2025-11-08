DIRECT. Marseille - Brest : grosse bourde de Majecki et l'OM prend les devants, suivez le match

Toujours invaincu à domicile en Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille ce samedi au Vélodrome le Stade Brestois dans le cadre de la 12ème journée.Les hommes de De Zerbi ont l'ambition de rester au contact du PSG.

17:28 - 28' - Mboup sonne la réaction brestoise Les Brestois parviennent à réagir rapidement après l'ouverture de score marseillaise à l'image de Mboup qui voit son tir dans un angle fermé capté par Rulli

17:25 - 25' - ANGEL GOMES OUVRE LE SCORE (1-0) L'OM trouve la faille grâce à un coup franc direct par Angelo Gomes et surtout une grosse erreur de main de Majecki qui laisse échapper le cuir entre le mains. l'OM prend les devants

17:23 - 22' - Eric Roy furieux Le coach brestois demande plus de mouvement à ses joueurs et n'apprécie pas le début de rencontre de ses joueurs

17:19 - 19' - Majecki écarte le danger Un centre fuyant d'Emerson et bien cadré a failli tromper Majecki. Le gardien polonais parvient à boxer le ballon et écarter le danger hors de la surface

17:16 - 17' - Greenwood et Paixao se marchent dessus Greenwood a du mal à trouver Paixao dans le circuit de passes, les deux joueurs sont souvent dans le même zone. Un duo à peaufiner

17:11 - 14' - L'OM maintient la pression Très bon premier quart d'heure des Marseillais à l'image de cette remise instantanée de Angel Gomes en direction de Murillo, qui est malheureusement dos au but

17:10 - 10' - Frappe de Paixao L'ailier argentin s'illustre à son tour et voit son tir passe tout juste à côté du cadre des buts de Majecki

17:09 - 9' - Mboup bute sur Rulli C'est autour de Brest de se créer une grosse occasion par le jeune Mboup, bien servi par Del Castillo, il bute sur Rulli. La frappe est un peu ratée et pas assez croisée même si l'Argentin a réussi une magnifique sortie

17:06 - 6' - Quel manqué d'Aubameyang Encore une grosse occasion pour Aubameyang, servi en profondeur le gabonais se présente seul face à Majecki, tente un piqué mais le geste est manqué et le ballon n'attrape pas le cadre des buts brestois

17:05 - 5' - Frappe au dessus de Greenwood Sur un ballon mal renvoyé par Majecki, Greenwood manque son tir et frappe au dessus alors qu'il avait un peu de temps pour ajuster sa frappe

17:04 - 4' - Coup franc mal tiré Alors que Brest avait l'occasion d'apporter le danger dans le camp marseillais, Del Castillo rate son coup franc et les phocéens ont l'occasion d'opérer en contre

17:01 - 1' - Aubameyang trop court Parti à la limite du hors jeu sur un centre en profondeur d'Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang s'échappe au marquage adverse mais manque son geste technique. Le ballon sort en six mètres

17:00 - C'est parti ! Début de cette rencontre OM- Brest !

16:55 - Entrée des joueurs ! Les 22 acteurs de cette rencontre font leur apparition sur la pelouse du Stade Vélodrome