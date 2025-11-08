DIRECT. Marseille - Brest : grosse bourde de Majecki et l'OM prend les devants, suivez le match
Toujours invaincu à domicile en Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille ce samedi au Vélodrome le Stade Brestois dans le cadre de la 12ème journée.Les hommes de De Zerbi ont l'ambition de rester au contact du PSG.
17:28 - 28' - Mboup sonne la réaction brestoise
Les Brestois parviennent à réagir rapidement après l'ouverture de score marseillaise à l'image de Mboup qui voit son tir dans un angle fermé capté par Rulli
17:25 - 25' - ANGEL GOMES OUVRE LE SCORE (1-0)
L'OM trouve la faille grâce à un coup franc direct par Angelo Gomes et surtout une grosse erreur de main de Majecki qui laisse échapper le cuir entre le mains. l'OM prend les devants
17:23 - 22' - Eric Roy furieux
Le coach brestois demande plus de mouvement à ses joueurs et n'apprécie pas le début de rencontre de ses joueurs
17:19 - 19' - Majecki écarte le danger
Un centre fuyant d'Emerson et bien cadré a failli tromper Majecki. Le gardien polonais parvient à boxer le ballon et écarter le danger hors de la surface
17:16 - 17' - Greenwood et Paixao se marchent dessus
Greenwood a du mal à trouver Paixao dans le circuit de passes, les deux joueurs sont souvent dans le même zone. Un duo à peaufiner
17:11 - 14' - L'OM maintient la pression
Très bon premier quart d'heure des Marseillais à l'image de cette remise instantanée de Angel Gomes en direction de Murillo, qui est malheureusement dos au but
17:10 - 10' - Frappe de Paixao
L'ailier argentin s'illustre à son tour et voit son tir passe tout juste à côté du cadre des buts de Majecki
17:09 - 9' - Mboup bute sur Rulli
C'est autour de Brest de se créer une grosse occasion par le jeune Mboup, bien servi par Del Castillo, il bute sur Rulli. La frappe est un peu ratée et pas assez croisée même si l'Argentin a réussi une magnifique sortie
17:06 - 6' - Quel manqué d'Aubameyang
Encore une grosse occasion pour Aubameyang, servi en profondeur le gabonais se présente seul face à Majecki, tente un piqué mais le geste est manqué et le ballon n'attrape pas le cadre des buts brestois
17:05 - 5' - Frappe au dessus de Greenwood
Sur un ballon mal renvoyé par Majecki, Greenwood manque son tir et frappe au dessus alors qu'il avait un peu de temps pour ajuster sa frappe
17:04 - 4' - Coup franc mal tiré
Alors que Brest avait l'occasion d'apporter le danger dans le camp marseillais, Del Castillo rate son coup franc et les phocéens ont l'occasion d'opérer en contre
17:01 - 1' - Aubameyang trop court
Parti à la limite du hors jeu sur un centre en profondeur d'Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang s'échappe au marquage adverse mais manque son geste technique. Le ballon sort en six mètres
17:00 - C'est parti !
Début de cette rencontre OM- Brest !
16:55 - Entrée des joueurs !
Les 22 acteurs de cette rencontre font leur apparition sur la pelouse du Stade Vélodrome
16:49 - De Zerbi veut être leader
Lors de la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi a voulu rappeler à ses joueurs qu'une victoire leur donnerait la place de leader même si elle ne serait que provisoire " Si on gagne le match demain (aujourd'hui) on serait premiers au classement. J'aimerais qu'on puise cette motivation. Se focaliser sur la possibilité d'être premiers plutôt que sur la fatigue. Il faut être forts, équilibrer, garder son estime de soi tout en acceptant les critiques."
The ???????????????????????????????????? have arrived! ????#OMSB29 | ????⚪pic.twitter.com/HxnhZj2186— Olympique de Marseille ???????? ???????? (@OM_English) November 8, 2025