Marseille - Brest : un système qui pose question

Toujours invaincu à domicile en Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille ce samedi au Vélodrome le Stade Brestois dans le cadre de la 12ème journée.Les hommes de De Zerbi ont l'ambition de rester au contact du PSG.

Eblouissant en début d'automne, le club marseillais traverse une période plus inégale, oscillant entre coups d'éclat et prestations ternes. Après une série de cinq victoires consécutives entre fin septembre et octobre, les Marseillais ont lâché des points lors de quatre de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Mercredi, ils ont d'ailleurs concédé leur première défaite de la saison au Vélodrome, face à l'Atalanta (0-1) en Ligue des champions.

Renouer avec le succès au Vélodrome

Ce samedi, les Olympiens tenteront donc d'éviter une deuxième contre-performance de rang à domicile, un scénario inédit cette année. À l'échelle du championnat, les chiffres parlent pour eux , chaque fois qu'ils ont ouvert le score au Vélodrome, ils ont remporté la rencontre. En clair, quand Marseille frappe le premier, personne ne repart avec le moindre point. Et face à Brest, les précédents sont favorables avec trois victoires sur les quatre derniers duels, dont deux succès convaincants à la maison (6-1 cumulé). De Zerbi reconduira-t-il son système avec 3 attaquants en dépit des prestations laborieuses et un jeu peu flamboyant ou optera pour un milieu à quatre avec un véritable meneur de jeu ? Les supporteurs marseillais sont peu emballés par les récentes sorties de leur équipe.

De son côté, Brest semble marquer le pas offensivement. L'équipe d'Éric Roy n'a plus trouvé le chemin des filets depuis trois rencontres et n'a marqué qu'une seule fois lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Les Pirates, qui n'ont gagné qu'un seul de leurs trois derniers déplacements, essaieront d'éviter une deuxième défaite consécutive à l'extérieur, une situation vécue seulement au tout début de la saison. Un nouveau match sans but marquerait d'ailleurs une première depuis octobre 2023.

Un onze phocéen offensif

Marseille devra composer avec plusieurs absences. Blanco (genou), Kondogbia et Balerdi (mollet), Gouiri (dos) alors que Bilal Nadir victime d'un malaise contre Angers est encore un peu juste. L'état du défenseur Aguerd (hanche) est jugé douteux alors que Ulisses Garcia est suspendu. Face à Brest, De Zerbi pourrait renouveler sa confiance au trio offensif Greenwood – Vaz – Aubameyang, soutenu par un milieu Højbjerg – O'Riley – Paixão. En face, seul Kamory Doumbia manque à l'appel, touché au genou. Prêté par Monaco, Majecki gardera à nouveau les cages brestoises après un troisième clean sheet obtenu contre Lyon. Bradley Locko, Mama Baldé et le jeune Pathé Mboup pourront être reconduits dans le onze de départ à la place de Guindo, Magnetti et Eric Ebimbé.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 12ème journée de Ligue 1 qui sera dirigée par Willy Delajod aura lieu ce samedi à 17h00 au stade Vélodrome

Sur quelle chaîne TV est diffusé Marseille - Brest ?

La rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Marseille: Rulli – Pavard, Egan-Riley, Palmieri – Murillo, Højbjerg, O'Riley, Paixão – Greenwood – Vaz, Aubameyang

Brest : Majecki – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko – Chotard, Tousart – Magnetti, Del Castillo, Lascary – Ajorque

Après deux matches sans victoire, l'OM aura à cœur de s'imposer au Vélodrome face à une équipe brestoise qui peine offensivement.

