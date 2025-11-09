DIRECT. Rayo - Real Madrid : le Real et Mbappé n'y arrivent pas, suivez le match

Kylian Mbappé et le Real Madrid n'arrivent pas à prendre le dessus sur le Rayo Vallecano, ce dimanche à l'occasion de la 12e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

17:55 - Real Madrid: Rodrygo remplace Camavinga Nouveau changement du côté du Real Madrid. Rodrygo remplace Camavinga comme milieu offensif droit pour les dix dernières minutes.

17:54 - Le Real n'arrive pas à pousser Les joueurs du Real Madrid n'arrivent pas à enflammer la fin de match et à mettre la pression durablement sur le but du Rayo Vallecano gardé par Batalla.

17:51 - Corner pour le Rayo Le Rayo Vallecano obtient un corner dans cette fin de match, mais Thibaut Courtois sort loin de sa ligne pour capter le ballon dans les airs.

17:48 - Real Madrid: Ceballos remplace Brahim Du côté du Real Madrid, Xabi Alonso effectue un deuxième changement dans ce match. Dani Ceballos remplace Brahim Diaz et Eduardo Camavinga va donc se décaler une nouvelle fois sur l'aile droite.

17:47 - Rayo Vallecano: Isi et De Frutos remplacés Inigo Perez effectue deux changements pour le Rayo Vallecano. Isi Palazon et Jorge De Frutos sortent et sont remplacés respectivement par Fran Perez et Oscar Valentin.

17:45 - Valverde reprend en demi-volée ! Quelle frappe de Fede Valverde ! En reprenant un tir de Brahim contré, Valverde tire en demi-volée et oblige Batalla à s'employer pour détourner ce tir puissant.

17:42 - Alvaro juste au-dessus ! Le Rayo Vallecano passe tout près de marquer ! Après un nouveau débordement sur le côté droit, Ratiu parvient à centrer fort et Alvaro Garcia reprend au premier poteau mais envoie le ballon bien au-dessus du but de Courtois.

17:39 - Corner pour le Real Madrid Le Real Madrid obtient un corner peu après l'heure de jeu grâce à Mbappé, bien plus présent désormais. Mais la défense du Rayo Vallecano écarte le danger tant bien que mal.

17:36 - Mbappé frappe en force Après une bonne talonnade de Vinicius, Kylian Mbappé frappe fort en voulant enrouler son ballon vers le petit filet opposé mais ça passe finalement à côté.

17:34 - Le Real plus pressant Les joueurs du Real Madrid se montrent plus dominants depuis quelques minutes et le Rayo semble avoir plus de mal à presser efficacement mais aussi à conserver le ballon une fois récupéré.

17:31 - Batalla devant Bellingham ! Sur un très long ballon d'Asencio, Bellingham est servi dans la profondeur et parvient à contrôler dans la surface avant de frapper dans un angle fermé mais Batalla détourne en bouchant bien l'angle. Le corner qui suit ne donne rien pour le Real.

17:28 - Güler tente sa chance Enfin remuant, Kylian Mbappé provoque sur la gauche avant de repiquer dans l'axe et de servir Arda Güler. Le Turc réussit son contrôle et enroule bien son ballon ensuite mais ça passe à côté du cadre.

17:27 - De Frutos frappe juste à côté Quelle occasion pour le Rayo ! Après un bon mouvement collectif côté gauche, Espino est servi dans la surface et parvient à centrer fort au sol juste avant que le ballon ne sort. De Frutos surgit au premier poteau pour reprendre mais ça passe juste à côté !

17:25 - Valverde frappe largement au-dessus Fede Valverde frappe un coup franc lointain, à une trentaine de mètres du but dans l'axe. Mais l'Uruguayen du Real Madrid envoie le ballon largement au-dessus.

17:23 - Real Madrid: Militao est entré Xabi Alonso a fait le choix de sortir Dean Huijsen à la pause et de le remplacer par Eder Militao. Le jeune défenseur espagnol avait écopé d'un carton en première période.

17:21 - C'est reparti entre le Rayo et le Real Madrid ! L'arbitre siffle le début de la seconde période entre le Rayo Vallecano et Real Madrid ! Ce sont les joueurs locaux qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

17:18 - Mbappé trop discret Meilleur buteur de Liga avec 13 buts en 11 matchs de championnat avant aujourd'hui, Kylian Mbappé a été invisible, ou presque, durant cette première période. L'attaquant français n'a pas tiré une seule fois et a touché seulement 11 ballons, dont un seul dans la surface adverse.

17:12 - C'est loin d'être gagné pour le Real Le Real Madrid n'a pas réussi une bonne première période à l'Estadio de Vallecas face au Rayo Vallecano. Les joueurs de Xabi Alonso sont gênés par le pressing et la tactique adverse et Courtois a dû s'employer devant Ratiu (20e). Vinicius (22e) et Asencio (23e) ont tenté de réagir pour les Merengue mais ont manqué de précision devant le but.

17:06 - C'est la mi-temps ! Le Rayo et le Real à égalité (0-0) C'est la pause à Vallecas ! Le Rayo Vallecano tient pour l'instant en échec le Real Madrid (0-0), après une première période intense. Tout reste à faire !

17:04 - De Frutos récolte aussi un carton jaune Jorge De Frutos récolte à son tour un carton jaune pour une faute grossière sur Huijsen, qui avait réussi son dribble pour se sortir du pressing de l'international espagnol.

17:02 - Quatre minutes de temps additionnel L'arbitre accorde quatre minutes de temps additionnel pour cette première période entre le Rayo et le Real, alors que le score est toujours de 0 à 0 à Vallecas.

17:00 - Carton jaune pour Brahim Diaz Brahim Diaz écope d'un carton jaune pour une faute le long de la ligne de touche sur Chavarria. C'est le deuxième joueur du Real averti après Huijsen. Cela offre en plus un bon coup franc au Rayo, mais le Real repousse finalement le danger.

16:58 - Belle action de Brahim D'un beau geste, Brahim Diaz parvient à s'ouvrir le jeu au milieu avant de servir Bellingham sur la droite. Mbappé fait un appel au second poteau mais l'Anglais ne parvient pas à le servir !

16:55 - Corner pour le Rayo Le Rayo se procure un corner après un bon débordement d'Izi sur la gauche. Mendy reprend de la tête mais une faute est sifflée par l'arbitre. Le ballon était de toute façon passé au-dessus.