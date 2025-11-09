Rayo - Real Madrid : Mbappé veut poursuivre sa folle série

Le Real Madrid de Kylian Mbappé joue un derby madrilène compliqué sur la pelouse du Rayo Vallecano ce dimanche lors de la 12e journée de Liga (16h15).

Leader de Liga avec cinq points d'avance sur le FC Barcelone, le Real Madrid a l'occasion de mettre encore un peu plus la pression sur le Barça puisque le Real joue ce dimanche lors de la 12e journée de championnat quelques heures avant le club catalan, qui ne jouera qu'à 21 heures sur la pelouse du Celta Vigo. Mais les joueurs de Xabi Alonso n'auront pas la tâche facile lors de leur court déplacement en banlieue madrilène, à Vallecas, pour affronter le Rayo Vallecano.

Sous les ordres du jeune entraîneur Iñigo Perez, le Rayo poursuit cette saison sur sa lancée des saisons précédentes a les armes pour embêter les gros clubs de Liga, à l'image de son match nul face au FC Barcelone (1-1) à la fin du mois d'août. 10e du classement, le Rayo va devoir enchaîner après un succès contre Lech Poznan (3-2), en Ligue Europa Conférence ce jeudi, et passer outre la polémique suite à une dispute entre Iñigo Pérez et son joueur Iván Balliu lors de la victoire contre le club polonais.

18 buts en 15 matchs pour Mbappé

De son côté, le Real Madrid n'a pas passé un bon moment à Anfield en Ligue des champions ce mardi. Battus à Liverpool malgré une grande performance de Thibaut Courtois (1-0), les Madrilènes n'ont pas rassuré après une performance inégale à l'image de ce qu'ils avaient proposé sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (5-2) fin septembre. Et Kylian Mbappé n'a rien pu faire pour venir en aide à son équipe cette fois-ci.

Kylian Mbappé affiche pourtant des statistiques affolantes cette saison sous le maillot blanc. Le Français a inscrit 18 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues et est le meilleur buteur de Liga avec 13 buts en 11 rencontres de championnat jusqu'ici. Des chiffres jamais vus au Real Madrid depuis le passage de Cristiano Ronaldo dans les années 2010. Avant de rejoindre les Bleus lors de la trêve internationale, l'attaquant tricolore aura certainement envie de poursuivre sur sa lancée.

Les compos de Rayo Vallecano - Real Madrid : le Real déplumé

Pour cette rencontre de prestige face au Real Madrid, Iñigo Perez devrait compter sur ses habituels titulaires mis au repos lors du match de Ligue Europe Conférence ce jeudi, comme Ratiu, Mendy, Chavarria ou encore Pedro Diaz et Jorge de Frutos, récemment devenu international espagnol. Dans l'habituel 4-2-3-1, c'est Isi qui mènera le jeu du Rayo.

Le onze de départ probable du Rayo Vallecano : Batalla - Ratiu, N. Mendy, Lejeune, Chavarria - U. Lopez, P. Diaz - F. Perez, Isi, De Frutos - Alemão.

Pour le Real Madrid, Xabi Alonso doit composer avec cinq absents importants : Tchouaméni, Alaba, Rüdiger, Carvajal et Mastantuono. Ceballos pourrait réintégrer le milieu avec Valverde si Camavinga conserve son poste de milieu droit. Reste à savoir si l'entraîneur madrilène fera souffler, Bellingham Arda Güler ou Vinicius.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, E. Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Ceballos - Camavinga, Bellingham, Vinicius - Mbappé.

Heure, chaîne, comment voir Rayo Vallecano - Real Madrid en direct

Ce match entre le Real Madrid et Stuttgart ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Rayo et le Real à partir de 16h15 ce dimanche 9 novembre, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Rayo Vallecano - Real Madrid ?

Pour cette rencontre de la 12e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce derby madrilène contre le Rayo. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,3 et 1,5 tandis que celle d'une victoire du Rayo à domicile se situe entre 5,5 et 6,5. La cote pour un match nul est d'environ 4,8.