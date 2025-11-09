Celta - Barcelone : Hansi Flick inquiet pour l'un de ses cadres avant d'affronter le Celta

Ce dimanche soir, le FC Barcelone fait son retour en Liga après un nul à Bruges en Ligue des champions. Les Blaugranas défient le Celta Vigo alors qu'un titulaire habituel est incertain.

Après avoir arraché le nul à Bruges mercredi (3-3) en Ligue des champions, le FC Barcelone fait son grand retour en Liga avec un déplacement compliqué face au Celta Vigo. Pour cette affiche, Hansi Flick pourrait se priver de Jules Koundé. Diminué depuis plusieurs jours, le Français a été ménagé vendredi lors de l'entraînement ouvert au public au Camp Non avant de quitter ses partenaires samedi matin au cours de l'entraînement. En conférence de presse, l'entraîneur allemand a entretenu le doute sur la présence de l'ancien bordelais dans le groupe : "J'ai des doutes sur le fait qu'il puisse entrer dans la convocation". Appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement, le latéral droit avait été touché à un genou lors d'une affiche européenne contre l'Olympiakos. Depuis, la gêne persiste pour le joueur qui devrait être remplacé ce soir par Eric Garcia. À voir s'il rejoindra Clairefontaine ce lundi.

Flick avertit la Roja !

Alors que Lamine Yamal cristallise tous les regards sur lui depuis le début de saison en raison de ses blessures, Hansi Flick s'est adressé au staff de la sélection espagnole face aux médias : "J'attends la même chose de l'équipe nationale que nous sommes en train de construire : qu'elle prenne soin de lui. Il a changé, il va beaucoup mieux, il s'entraîne très bien, il va à la salle de sport tous les jours. Il peut retrouver son meilleur niveau, mais il n'est pas encore à 100 %. Nous devons prendre soin de lui, ici et avec l'équipe nationale. Et je pense qu'ils le font aussi". Lamine Yamal devrait occuper le flanc droit de l'attaque catalane ce soir, quatre jours après avoir réalisé une prestation aboutie à Bruges.

Première impression

Ce vendredi, l'effectif du FC Barcelone s'est entraîné dans la nouvelle enceinte rénovée du Camp Nou. En attendant le premier match officiel dans son stade le 22 novembre face à Bilbao, les Catalans ont pu fouler la pelouse et apercevoir les travaux effectués. Hansi Flick a donné son impression sur le Camp Nou : "J'espère que nous serons plus forts dans ce stade. La première impression a été fantastique. On y ressent l'histoire. C'était impressionnant. J'ai eu un sentiment incroyable et je suis sûr que cela nous aidera, on le sent. Les supporters sont plus proches qu'à Montjuïc".

À quelle heure débute Celta - Barcelone ?

Le coup d'envoi du match de la 12e journée du championnat d'Espagne opposant le Celta Vigo au FC Barcelone est prévu dimanche 9 novembre à 21h00 au stade Ballaídos de Vigo (Espagne).

Sur quelle chaîne regarder Celta - Barcelone ?

Détenteur des droits TV de la Liga, BeIn Sports 1 diffusera le rencontre entre les Célticos et les Blaugranas.

Comment suivre Celta - Barcelone en direct ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre du championnat d'Espagne entre le Celta et le Barça sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Celta - Barcelone ?

Celta Vigo : Radu (G) - Fernandez, Starfelt, Alonso - Carreira, Sotelo, Moriba, Mingueza - Jutgla, Iglesias, Zaragoza.

Barça : Szczęsny (G) - E. Garcia, Araujo, Cubarsi, Baldé - Casado, de Jong - Lamine Yamal, Fermin, Rashford - Torres.

