DIRECT. Celta - Barcelone : le Barça mène après une première mi-temps d'anthologie, suivez le match

Ce dimanche soir, le FC Barcelone fait son retour en Liga après un nul à Bruges en Ligue des champions. Les Blaugranas défient le Celta Vigo au stade Ballaídos. Suivez le match en direct.

En direct

21:55 - Mi-temps (2-3) C'est la pause au stade Ballaídos où le Barça mène 3-2 après une première mi-temps d'anthologie.

21:51 - Yamal trouve la faille ! (2-3, 45+4e) Très discret dans ce premier acte, Lamine Yamal redonne l'avantage au Barça ! Sur son côté gauche, Marcus Rashford démarre vite et enrhume Mingueza. L'Anglais centre en retrait et Moriba dévie au second poteau. Bien placé, le n°10 du Barça reprend directement du pied droit et Radu ne peut qu'effleurer le cuir.

21:48 - Yamal face à un mur (2-2, 45+2e) S'il essaie de reculer pour partir dans ses dribbles, Lamine Yamal se heurte à Carreira.

21:47 - Six minutes (2-2, 45e) Six minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps.

21:45 - Le bijou d'Iglesias (2-2, 43e) Au duel avec les défenseurs catalans, Borja Iglesias s'éloigne et "fait mouche" ! COntre-attaque du Celta et Jutgla sert son n°9 en retrait qui envoie une frappe sublime sous la barre depuis l'entrée de la surface.

21:44 - Premier avertissement (1-2, 42e) Excès d'engagement pour Pau Cubarsi ! Après une passe interceptée, le défenseur tacle Sotelo et écope d'un carton jaune.

21:40 - Le Barça reprend l'avantage ! (1-2, 38e) Robert Lewandowski en renard des surfaces ! Après une longue phase de possession, Balde sert Rashford qui se met sur son pied droit. Il aperçoit l'appel de Lewandowski et le sert sur un centre. Dans les six mètres, le Polonais ouvre son pied et le cuir passe entre les jambes de Radu.

21:38 - Mingueza met le pied (1-1, 36e) Face à Balde, Mingueza met le pied et récupère aisément le pied. Dans la foulée, les joueurs du Celta contre-attaquent mais Eric Garcia s'est bien replié.

21:37 - Cubarsi à l'affut (1-1, 35e) Depuis le coup d'envoi, les joueurs du Celta jouent tous les coups à fond, y compris dans le dos de la défense barcelonaise. Parti en profondeur, Ilaix Moriba est recherché mais Pau Cubarsi met le pied pour couper la ligne de passe.

21:34 - Fermin dévisse (1-1, 32e) Sur le corner, le ballon est dégagé sur Olmo qui adresse un petit ballon pour Fermin. L'attaquant reprend comme elle vient mais ça fuit le cadre.

21:33 - Garcia contré (1-1, 31e) Belle passe de Yamal pour Eric Garcia qui entre dans la surface. Il centre mais c'est contré en corner.

21:31 - Iglesias s'en veut ! (1-1, 29e) Positionné à la limite du hors-jeu, Borja Iglesias reçoit une passe forte de Mingueza dans les pieds. Son contrôle du pied droit est totalement manqué, et le ballon termine dans les gants de Szczesny.

21:30 - D'un camp à l'autre (1-1, 28e) Quelle première demi-heure ! Hormis les deux buts, le ballon va d'un camp à l'autre. Cette fois-ci, Mingueza lance Jutgla, contraint de temporiser face au manque de solutions.

21:27 - Le poteau pour le Barça ! (1-1, 25e) Quelle occasion pour le FC Barcelone ! Mauvaise relance de Radu qui termine directement sur Lamine Yamal. Le n°10 trouve Fermin qui contrôle avant de ternir sa chance. C'est contré par Ilaix Moriba et le cuir termine sur Rashford qui reprend en première intention. Le poteau sauve Radu qui se jette sur la frappe de Lewandowski dans la foulée.

21:25 - Lewandowski décroche (1-1, 23e) Pour apporter du soutien à Balde, Robert Lewandowski descend et concède la touche.

21:23 - Yamal déséquilibré (1-1, 20e) Pour la première fois de la rencontre, Lamine Yamal pénètre dans la surface adverse. Il tombe après avoir été déséquilibré par Carreira.

21:20 - Incompréhension barcelonaise (1-1, 18e) Centre de Yamal prolongé par Lewandowski. Rashford cherche Balde mais la passe sort en six mètres. La transmission n'a pas été effectuée dans le bon timing.

21:19 - Prise à deux (1-1, 18e) Depuis le coup d'envoi, Lamine Yamal est constamment pris par deux joueurs lorsqu'il pore le ballon.

21:18 - Iglesias proche du but de l'année ! (1-1, 16e) Après une récupération de Jutgla, Borja Iglesias voit Szczesny avancé et tente le lob. Le gardien du Barça récupère le cuir sur sa ligne.

21:17 - Le Celta affamé ! (1-1, 15e) Les Catalans sont acculés dans leur moitié de terrain.

21:14 - Le Celta égalise ! (1-1, 12e) Deux buts en deux minutes ! L'alignement défensif du FC Barcelone est catastrophique ! Après un premier avertissement au début du match, les Catalans sont sanctionnés ! Superbe une-deux entre Borja Iglesias et Carrera. Le piston combine et file seul face à Szczesny. Il frappe croisé et le portier polonais ne peut qu'effleurer le ballon.

21:13 - Face-à-face manqué (0-1, 11e) Superbe ouverture en profondeur pour Marcus Rashford qui manque son face-à-face avec Radu !

21:12 - Lewandowski heureux ! (0-1, 10e) Après dix minutes de jeu, le FC Barcelone mène 1-0 grâce au but sur penalty de Robert Lewandowski. Radu était parti du bon côté.

21:11 - Penalty pour le Barça ! (0-0, 9e) L'arbitre n'hésite pas après avoir visionné l'action. Il désigne le point de penalty et Robert Lewandowski va s'élancer.