"Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer" : Mbappé détruit Oreslan

Le champion du monde Kylian Mbappé a détruit le chanteur Orelsan sur les réseaux sociaux ce vendredi 7 novembre.

Une parole de chanson qui a mis en colère Mbappé. Ce vendredi 7 novembre, l'attaquant du Real Madrid a répondu à une parole de chanson du rappeur Orelsan dans son nouvel album. Ce dernier accuse le champion du monde de faire couler Caen dont il est le propriétaire. Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé", lance le rappeur dans ce morceau. Pour rappel, la formation normande a été reléguée en National à la fin de la saison écoulée.

De quoi énerver le Français sur les réseaux sociaux. T'es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant", lance "KM", dont la gestion à Caen est largement critiquée. Et d'ajouter : "Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu'il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie".