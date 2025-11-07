Le changement de nom de Zlatan Ibrahimovic qui est passé inaperçu
Le Suédois a procédé à un changement de nom qui est passé inaperçu.
On ne présente plus vraiment le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Légende du foot que ce soit pour ses performances remarquées à la Juventus, au Barça, au PSG ou encore le Milan AC dont il est désormais une tête pensante, il est également un homme très influent sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram. Ses prises de paroles sont toujours remarquées et attendues, pour un compliment ou un pic (très souvent).
Ces derniers jours, un changement de nom de Zlatan Ibrahimovic est passé totalement inaperçu par la communauté. En effet, le Suédois a décidé de changer son compte insta. Ce dernier qui portait le nom "Iamzlatanibrahimovic" s'appelle désormais tout simplement "Zlatan". Sur son profil, on peut également tout simplement lire : "Vous savez qui je suis". Récemment, son compte Instagram a offert une fenêtre plus importante sur ses facettes plus personnelles. Il y a quelques semaines, une vidéo de Zlatan dans un sauna a attiré l'attention de nombreux internautes, devenant rapidement virale. Lors de la période d'Halloween, Zlatan a égalment amusé ses abonnés en se déguisant en Joker... Reste à savoir ce que réserve l'ancien attaquant pour Noël.