Le changement de nom de Zlatan Ibrahimovic qui est passé inaperçu

Le Suédois a procédé à un changement de nom qui est passé inaperçu.

On ne présente plus vraiment le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Légende du foot que ce soit pour ses performances remarquées à la Juventus, au Barça, au PSG ou encore le Milan AC dont il est désormais une tête pensante, il est également un homme très influent sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram. Ses prises de paroles sont toujours remarquées et attendues, pour un compliment ou un pic (très souvent).