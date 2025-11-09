DIRECT. Lyon - PSG : les Gones bousculent les champions d'Europe... suivez le match

C'est parti au Parc OL ! En clôture de la 12e journée de Ligue 1, Paris et Lyon sont dos à dos (2-2). Zaïre-Emery, Kvaratskhelia, Moreira et Maintland-Niles sont les buteurs.

En direct

22:03 - Tagliafico reçoit un carton jaune (58e) Le latéral gauche de l'OL a tiré le maillot de Kang-In Lee. La décision de l'arbitre central est plus que logique.

22:02 - Morton est averti (58e) Le milieu de terrain de l'OL a coupé une contre-attaque lancée par Mayulu. Le carton est logique.

21:59 - Le pressing de l'OL met en difficulté Paris (54e) Zabarnyi, Pacho et Zaïre-Emery doutent au moment de relancer le ballon. Le public du Parc OL pousse les Gones !

21:57 - C'est la panique dans la défense du PSG (57e) Chevalier a mal jugé un centre de Moreira. Le gardien du PSG est sauvé par une tête de Zabarnyi.

21:52 - Mayulu s'effondre dans la surface (47e) Au terme d'une superbe remontée de balle, Kvaratskhelia a lancé dans la profondeur Mayulu. L'attaquant du PSG, au duel avec Mata, est tombé au sol. M. Bastien estime que c'est le jeune joueur qui a commis la faute. Il n'est pas d'accord. La VAR valide l'interprétation de l'arbitre central.

21:49 - C'est reparti (46e) Paris lance cette seconde période ! Les fumigènes sont craqués dans les tribunes du Parc OL !

21:49 - BUUUUUUUT POUR LYON ! (50e) Servi dans le dos de la défense par Morton, Maintland-Niles a profité d'une position trop avancée de Chevalier pour le lober. La finition est superbe !

21:48 - Vitinha devient co-meilleur passeur de Ligue 1 Avec sept passes décisives, le milieu du PSG rejoint, en tête du classement, le Lensois Adrien Thomasson.

21:34 - Paris vire en tête à la pause face à l’OL (1-2) Après une longue période d’observation, ce choc s’est emballé dans la deuxième partie de la première période et cela a profité à Paris (1-2). Dans un angle fermé, Zaïre-Emery, d'une frappe puissante, a marqué après une superbe passe en profondeur de Vitinha (0-1, 26e). À l'image du but parisien, Lyon a trouvé une faille avec une longue passe en profondeur. Depuis son camp, Niakhaté a lancé Moreira. L'attaquant de l'OL a ajusté Chevalier d'une frappe au sol (1-1, 30e). Paris n’a pas douté logntemps. À 20 mètres du but de l'OL, Tessmann s'est fait prendre la possession par Vitinha. Opportuniste, au point de pénalty, Kvaratskhelia n'a laissé aucune chance à Greif (1-2, 32e). Pour l'heure, le champion d'Europe en titre reprend la tête de la Ligue 1.

21:30 - Mayulu est averti (45e+2) L'attaquant du PSG a placé sa main dans le visage de Clinton Mata. L'avertissement semble sévère.

21:29 - Le temps additionnel est connu (45e) Il y aura quatre minutes en plus dans cette première période. L'OL est à l'attaque pour essayer de revenir avant la pause.

21:28 - Clinton Mata reçoit un avertissement (43e) Le défenseur central de l'OL a réalisé un tacle appuyé sur Kang-In Lee.

21:27 - Lyon touche le montant ! (41e) Au second poteau, Tagliafico passe devant Zaïre-Emery sur un centre puissant de Tessmann. Le latéral de l'OL avait placé un coup de tête, mais il a été repoussé par le poteau. Chevalier était battu !

21:23 - Paris reprend la maîtrise (35e) Vintinha et Neves ont pris la possession du ballon. Lyon fait des efforts dans le vide.