DIRECT. Lyon - PSG : les Gones bousculent les champions d'Europe... suivez le match
C'est parti au Parc OL ! En clôture de la 12e journée de Ligue 1, Paris et Lyon sont dos à dos (2-2). Zaïre-Emery, Kvaratskhelia, Moreira et Maintland-Niles sont les buteurs.
22:03 - Tagliafico reçoit un carton jaune (58e)
Le latéral gauche de l'OL a tiré le maillot de Kang-In Lee. La décision de l'arbitre central est plus que logique.
22:02 - Morton est averti (58e)
Le milieu de terrain de l'OL a coupé une contre-attaque lancée par Mayulu. Le carton est logique.
21:59 - Le pressing de l'OL met en difficulté Paris (54e)
Zabarnyi, Pacho et Zaïre-Emery doutent au moment de relancer le ballon. Le public du Parc OL pousse les Gones !
21:57 - C'est la panique dans la défense du PSG (57e)
Chevalier a mal jugé un centre de Moreira. Le gardien du PSG est sauvé par une tête de Zabarnyi.
21:52 - Mayulu s'effondre dans la surface (47e)
Au terme d'une superbe remontée de balle, Kvaratskhelia a lancé dans la profondeur Mayulu. L'attaquant du PSG, au duel avec Mata, est tombé au sol. M. Bastien estime que c'est le jeune joueur qui a commis la faute. Il n'est pas d'accord. La VAR valide l'interprétation de l'arbitre central.
21:49 - C'est reparti (46e)
Paris lance cette seconde période ! Les fumigènes sont craqués dans les tribunes du Parc OL !
46' La seconde période débute ????— Olympique Lyonnais (@OL) November 9, 2025
Allez les gars, on ne lâche rien ! ????
1-2 #OLPSG pic.twitter.com/HAup6Vh1T4
21:49 - BUUUUUUUT POUR LYON ! (50e)
Servi dans le dos de la défense par Morton, Maintland-Niles a profité d'une position trop avancée de Chevalier pour le lober. La finition est superbe !
21:48 - Vitinha devient co-meilleur passeur de Ligue 1
Avec sept passes décisives, le milieu du PSG rejoint, en tête du classement, le Lensois Adrien Thomasson.
21:34 - Paris vire en tête à la pause face à l’OL (1-2)
Après une longue période d’observation, ce choc s’est emballé dans la deuxième partie de la première période et cela a profité à Paris (1-2). Dans un angle fermé, Zaïre-Emery, d'une frappe puissante, a marqué après une superbe passe en profondeur de Vitinha (0-1, 26e). À l'image du but parisien, Lyon a trouvé une faille avec une longue passe en profondeur. Depuis son camp, Niakhaté a lancé Moreira. L'attaquant de l'OL a ajusté Chevalier d'une frappe au sol (1-1, 30e). Paris n’a pas douté logntemps. À 20 mètres du but de l'OL, Tessmann s'est fait prendre la possession par Vitinha. Opportuniste, au point de pénalty, Kvaratskhelia n'a laissé aucune chance à Greif (1-2, 32e). Pour l'heure, le champion d'Europe en titre reprend la tête de la Ligue 1.
⏱️ 45+4' - C'est la pause à Lyon. ⏸️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 9, 2025
Un but d'avance pour nos Parisiens au terme de cette première période. ????#OLPSG 1️⃣-2️⃣ I #Ligue1 pic.twitter.com/FnbB6RRY8l
21:30 - Mayulu est averti (45e+2)
L'attaquant du PSG a placé sa main dans le visage de Clinton Mata. L'avertissement semble sévère.
21:29 - Le temps additionnel est connu (45e)
Il y aura quatre minutes en plus dans cette première période. L'OL est à l'attaque pour essayer de revenir avant la pause.
21:28 - Clinton Mata reçoit un avertissement (43e)
Le défenseur central de l'OL a réalisé un tacle appuyé sur Kang-In Lee.
21:27 - Lyon touche le montant ! (41e)
Au second poteau, Tagliafico passe devant Zaïre-Emery sur un centre puissant de Tessmann. Le latéral de l'OL avait placé un coup de tête, mais il a été repoussé par le poteau. Chevalier était battu !
21:23 - Paris reprend la maîtrise (35e)
Vintinha et Neves ont pris la possession du ballon. Lyon fait des efforts dans le vide.
21:18 - BUUUUUUT POUR LE PSG (32e)
Ça s'emballe ! À 20 mètres du but de l'OL, Tessmann s'est fait prendre la possession par Vitinha. Opportuniste, au point de pénalty, Kvaratskhelia a ajusté Greif.
Le prince de Georgie ouvre son compteur cette saison ????????— L1+ (@ligue1plus) November 9, 2025
???????????????????????????????????? ????????#OLPSG pic.twitter.com/PX5Kt2z2Ia